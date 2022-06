Tal y como adelantó el gobernador Pedro Pierluisi, su comité político solicitó este lunes a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la desestimación de la querella en su contra, reactivada recientemente pese a que inicialmente fue presentada en agosto del 2020 y en la se alega coordinación con el supercomité de acción política (PAC, en inglés) Salvemos a Puerto Rico.

El abogado del primer ejecutivo, Ramón Rosario Cortés, alega en el pedido de desestimación que la querella no ha sido enmendada o que no hay nuevas alegaciones que imputen violación alguna al Comité de Pierluisi. También sostiene que el querellante, el exdirector de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, no tiene propio y personal conocimiento de las imputaciones.

“En su querella el señor Dávila se limitó a alegar que el comité Salvemos a Puerto Rico se creó para apoyar al candidato Pedro R. Pierluisi y se solicitó que se ordene un cese y desista a la entidad Salvemos a Puerto Rico”, lee parte de la solicitud de 23 páginas.

La solicitud de desestimación, además, está acompañada por tres declaraciones juradas, una de ella de la exdirectora de campaña de Pierluisi, su hermana Caridad Pierluisi. En su declaración jurada, Caridad rechaza que ella o algún miembro del comité haya pedido o sugerido un gasto de campaña al súper PAC.

Igualmente, rechaza que el comité haya utilizado algún suplidor o agencia de publicidad “en coordinación con el PAC Salvamos a Puerto Rico”.

Las otras dos declaraciones juradas son de Francisco de la Cruz, representante de la agencia de publicidad De la Cruz, y Teresa Suárez, dueña de la agencia de publicidad Fifty One.

La OCE reactivó el mes pasado la querella de Dávila tras desestimar una sometida por líderes del Partido Popular Democrático. El contralor electoral, Walter Vélez, determinó reabrir la querella, desestimada el pasado 18 de septiembre de 2020, ante “las acusaciones criminales a nivel federal contra Salvemos a Puerto Rico y su presidente, Joseph Fuentes Fernández, y en vista de información nueva que ha surgido referente a este caso, recientemente se determinó continuar con la investigación relacionada a este asunto”.

Fuentes Fernández se declaró culpable en la esfera federal por proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones.