Cuando solo restan tres días para que se cumpla el plazo que tiene para actuar sobre las enmiendas al Código Electoral, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este martes que no avalará las modificaciones si, entre otras cosas, incluyen subir la edad en la que se puede acceder al voto adelantado.

“Ya empecé a firmar proyectos y sé que hay unos ahí de veto de bolsillo. Esa fecha que mencionas (11 de agosto), si llega esa fecha y yo no he firmado el proyecto, entonces se da lo que se llama un veto de bolsillo. Ya yo he anticipado que ese cambio que pusieron ahí del voto adelantado (no lo favorezco)”, dijo Pierluisi.

“Ahí, lo que pusieron es que ahora tú tienes que tener 75 años o más para poder pedir el voto adelantado y ejercerlo por correo. Eso, de por sí, es repudiable de mi parte. Lo que queremos es facilitar el voto de las personas para las elecciones”, abundó.

Las medidas que enmiendan el Código Electoral (los proyectos de la Cámara 4 y 114, y el del Senado 909) fueron enviadas a La Fortaleza, el pasado 11 de julio, según el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA); por ende, el primer ejecutivo tiene hasta el próximo 11 de agosto para convertirlas en ley o, de lo contrario, su inacción equivale a un veto.

“No lo he revisado personalmente. Puede ser que haya llegado a mi despacho hoy, que fue que me llegó un gran número de medidas para mi revisión con las recomendaciones de las agencias consultadas. Pero ya estoy diciendo que, si yo confirmo, al ver el proyecto, lo que he visto en reportajes (de prensa) de que básicamente dispusieron ahí, por vía de una enmienda, que la edad para pedir voto adelantado y ejercerlo por la vía del correo sean 75 años o más... si eso está ahí y yo lo veo, eso suficiente para yo darle un veto a esa medida”, recalcó Pierluisi.

Las piezas legislativas enviadas a La Fortaleza establecen en 75 años o más la edad para solicitar el voto adelantado, lo que, a juicio del liderato del Partido Popular Democrático (PPD), que impulsó los cambios, es más inclusivo que lo que dice actualmente el Código Electoral. El estatuto, aprobado en 2020, fija en 80 años la edad para pedir voto adelantado, pero, por una decisión del Tribunal Federal, para las elecciones de 2020 se ordenó aceptar la edad a 60 años en adelante para pedir el beneficio.

De otra parte, el primer ejecutivo mostró apertura a enmiendas que ha propuesto el contralor electoral Walter Vélez a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011) para que se reduzca a $250 el límite de aportaciones en efectivo que puede hacer un donante. La modificación no implicaría que el donante no pueda aportar más dinero a una campaña, pero deberá hacerlo mediante otros mecanismos, como cheque, tarjetas de crédito o una transferencia que, según la Oficina del Contralor Electoral (OCE), permiten corroborar la procedencia del dinero. El estatuto establece hoy en $3,100 la aportación que puede hacer un individuo anualmente.

“En cuanto a donativos en efectivo, siempre he dicho que no tengo reparos en que se limite la cantidad que se puede dar en efectivo dentro de la razonabilidad”, expresó el gobernador.

Pierluisi también se vio receptivo a enmendar la Ley 222 de 2011 para establecer que será un delito si se puede probar la coordinación entre un súper PAC (Comité de Acción Política) y un comité político. Actualmente, solo es ilegal si se prueba que hubo un acuerdo.