PNP añade un día de actividades a su convención de este fin de semana

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) determinó añadirle un día a su convención anual, que ahora comienza este jueves y se extenderá hasta el domingo, en el Hotel Caribe Hilton, anunció este lunes el secretario general de la colectividad, Jorge Santini.

“Era del 3 al 5 (de octubre), pero al ver cómo los grupos que convergen y las organizaciones afiliadas al partido se envuelven, nos vimos en la obligación de añadirle un día más para poder celebrar, el día 2 (de octubre), en lugar del 3 (de octubre), con el Directorio del partido”, explicó Santini en conferencia de prensa, en la sede de la colectividad, en Hato Rey.

La convención anual tiene el propósito de “reunificar y fortalecer la base del partido en todos los aspectos”, puntualizó Santini.

El evento culminará con la Asamblea General de la Palma, que se llevará a cabo el domingo, en el Coca Cola Music Hall, en el Centro de Convenciones, en Miramar.

PUBLICIDAD

“Luego de un triunfo arrollador de la gobernadora (Jenniffer González), hay muchas cosas por hacer para mantener ese entusiasmo. Por eso, va a haber una participación mucho más destacada de los organismos afiliados al partido”, anticipó Santini.

El PNP cuenta con las organizaciones Servidores Públicos Progresistas, Mujeres Progresistas y Juventud PNP.

El secretario general del PNP no quiso estimar cuántos asistentes acudirán al evento, que contará con transporte colectivo, desde diversos puntos y hoteles no precisados, para facilitar el acceso a la actividad, en el Caribe Hilton.

Tampoco precisó si el exgobernador Pedro Pierluisi participará en la convención.

Durante el evento, se llevará a cabo un certamen de oratoria, el primero que efectúa el partido, se informó.