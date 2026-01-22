Reprimenda a legislador de Missouri por presunto mensaje de texto sexualmente vulgar

Jefferson City, Missouri- Los legisladores de Missouri reprendieron formalmente el jueves a un miembro de la Cámara que envió un mensaje de texto sexualmente vulgar a un colega mientras protestaba por un plan de redistribución de distritos del Congreso respaldado por el presidente Donald Trump.

Al representante estatal demócrata Jeremy Dean se le prohibió formar parte de los comités de la Cámara de Representantes, se le ordenó permanecer a una distancia mínima de 15 metros de la legisladora a la que atacó y recibir educación adicional sobre acoso sexual. También podría cambiar su asignación de asientos y estacionamiento en la Cámara.

La legisladora objeto de su mensaje de texto dijo que Dean debería haber sido expulsado de su cargo.

“En cualquier otro trabajo, un mensaje así sería motivo de despido inmediato, sin hacer preguntas”, dijo la representante estatal republicana Cecelie Williams. “No podemos excusar un comportamiento en el Capitolio que nunca se toleraría en ningún otro lugar”.

Dean se sentó en silencio en la Cámara de Representantes mientras Williams, una superviviente de malos tratos domésticos, describía cómo el mensaje de texto había desencadenado recuerdos dolorosos de su pasado y la había hecho más cauta a la hora de caminar por los pasillos del Capitolio.

La Cámara, dirigida por los republicanos, aprobó la reprimenda en una votación de 138-10 sin más debate tras los comentarios de Williams.

Dean fue uno de los legisladores que protagonizaron una sentada en la Cámara durante una sesión especial de septiembre sobre la redistribución de distritos. Durmió y comió en la cámara durante días en protesta por el plan republicano de rediseñar los distritos de la Cámara de Representantes para aumentar las posibilidades del partido de ganar un escaño más en las elecciones de este año.

Mientras se encontraba en la Cámara de Representantes la noche del 4 de septiembre, Dean envió el mensaje de texto a Williams mientras ésta participaba en una reunión del Comité Electoral de la Cámara en el sótano del Capitolio. El mensaje incluía una descripción de un acto sexual con el presidente.

Se presentó una denuncia ética contra Dean, lo que desencadenó una investigación interna de la Cámara.

Dean reconoció que el mensaje de texto fue inapropiado y poco profesional y escribió una carta pidiendo disculpas, según un informe presentado por el Comité de Ética de la Cámara, que recomendó por unanimidad las sanciones impuestas por la Cámara.

Pero Williams dijo que la disculpa de Dean no parecía sincera.

La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Ashley Aune, ya había retirado a Dean de sus comisiones en septiembre, cuando se hizo público el mensaje de texto.

Dean es uno de los al menos 157 legisladores estatales en todo Estados Unidos que han sido acusados de conducta sexual inapropiada o acoso desde 2017, según un recuento de The Associated Press.