Secretario general del PNP acusa al alcalde de Arecibo de supuestamente obligar a empleados a participar de campaña política

Además, en la grabación se escucha decir al que Torres Montalvo identifica como al alcalde que “el momento de las excusas se acabaron, cuando llega el año eleccionario no hay excusas”. ”No tan solo de los que están aquí, los que no están aquí también, así que lleven el mensaje y los jefes de agencia saben en sus oficinas qué empleado que yo le he dado empleo, exige el compromiso que tiene que tener con nosotros”.