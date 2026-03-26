Senadores del PPD envían referido a Ética Gubernamental contra Francisco Domenech

Senadores del Partido Popular Democrático (PPD) enviaron un referido a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, tras la Comisión Total que se realizó el pasado martes.

Así lo informó este jueves en comunicado de prensa el portavoz de la delegación PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

“En este primer referido dirigido a la Oficina de Ética Gubernamental, llamamos la atención sobre lo que nos parece un claro conflicto de intereses y un incumplimiento con la Ley de Ética y los mecanismos que esta provee para que un funcionario público se inhiba cuando pueda existir un conflicto o un potencial conflicto de intereses”, sostuvo Hernández Ortiz.

El senador recordó que, como parte de la Comisión Total en el Senado, se le cuestionó ampliamente a Domenech sobre la firma de cabildeo Politank, de la que estuvo al frente hasta diciembre de 2024 y de la que aseguró haberse desvinculado.

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“Llamó la atención en la vista la forma y la manera en que internamente opera la oficina del secretario de la Gobernación cuando se trata de la evaluación de contratos de clientes pasados y actuales de la empresa Politank”, sostuvo.

1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos 1 / 20 Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. Xavier J. Araújo Berríos Compartir

Añadió que, a preguntas de los senadores, el deponente dijo que existe un acuerdo verbal bajo el cual una empleada suya, Ana Delgado, preinterventora de la oficina misma del secretario de la Gobernación, supuestamente se encarga de evitar que lleguen a Domenech los contratos de las empresas clientes de Politank.

“Lo que es más alarmante aun es que para esta funcionaria conocer si un contrato es de un cliente de Politank, -dijo el propio Domenech-, que la señora Delgado acude al Registro de Cabilderos que está adscrito al Departamento de Justicia y donde se incluyen los que fungen como clientes de Politank”, apuntó Hernández Ortiz.

Agregó que “ese registro fue certificado el 11 de abril de 2025. El problema que puede representar esto, es que si hay clientes nuevos para Politank, pasada esa fecha del 11 de abril de 2025, no hay manera que Ana Delgado sepa si un contrato que le llega a sus manos es o no de un cliente de la empresa Politank”.

“Ni hablar del acuerdo verbal, mínimamente eso levanta cuestionamientos sobre todo porque la funcionaria, es una subordinada del propio Domenech”, señaló.

“Peor aun, en su ponencia al Senado, el licenciado Domenech expresó que él se inhibe voluntariamente de intervenir en los procesos de aprobación de clientes pasados y actuales de Politank, utilizando como fundamento para ello una consulta previa que había hecho la licenciada Ferraiouli, esposa de este y quien se desempeña como directora del Distrito de Convenciones”, planteó el senador.

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“Sin embargo”, resaltó, “mientras se desarrollaban los trabajos de la Comisión Total se recibió una comunicación del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, donde informa que la consulta a la que el licenciado Domenech hacía referencia, emitida el 31 de julio de 2025 emitida por la OEG a petición de la licenciada Verónica Ferraiouli Hornedo no es de aplicación ni es extensiva al Secretario de la Gobernación”.

Thomas Rivera Schatz y Francisco Domenech se expresan tras finalizar Comisión Total del Senado El presidente del Senado señaló que referirá toda la información necesaria a las agencias estatales y federales correspondientes, mientras que Domenech reiteró que no ostenta vínculo alguno con Politank.

Detalló que la Ley de Ética Gubernamental define el conflicto de intereses como “aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público”.

Abundó que esta misma ley establece en su Artículo 4.5 una formalidad para que un funcionario público solicite por escrito a la entidad que se le releve de participar en asuntos en los que pueda o aparente existir un conflicto de intereses.

“En este caso, ya la propia Oficina de Ética Gubernamental ha dicho que el licenciado Domenech no cumplió con ese paso, ante ello referimos el asunto a dicha Oficina”, expuso Hernández Ortiz.

Por otro lado, informó que la delegación PPD también presentó la Resolución del Senado 472 para que el director de la OEG comparezca a una Comisión Total del Senado.

Explicó que los senadores populares buscan que este pueda contestar preguntas ante el Senado de manera pública, sobre lo relacionado con los potenciales conflictos de interés del licenciado Francisco Domenech.

Indicó que el pasado martes, en la Comisión Total, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acogió un planteamiento del PPD para que se citara a dicho funcionario, pero destacó que era oportuno contar con un mecanismo formal -en este caso la Resolución 472- para que se le cite y comparezca.

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