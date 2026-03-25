1 / 20 Francisco Domenech defiende su comparecencia ante el Senado: “Yo contesté todas las preguntas que se me hicieron”

Francisco Domenech defiende su comparecencia ante el Senado: “Yo contesté todas las preguntas que se me hicieron”. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.

1 / 20 | Francisco Domenech defiende su comparecencia ante el Senado: “Yo contesté todas las preguntas que se me hicieron”. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos

Un día después de la Comisión Total en la que fue cuestionado por horas, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se expresó satisfecho con su desempeño en la interpelación e insistió que respondió todas las preguntas que tenía el poder de responder.

No obstante, en entrevista radial insistió en no dar detalles sobre quién compró y cómo se produjo la venta de la firma de cabildeo Politank, en diciembre de 2024.

“Cuando yo vendí, habían dos dueños: la corporación que compró sus acciones y la parte de acciones que compró Manuel Torres. Francisco Domenech no sabe y no debe saber, por que rompió todo lazo con la corporación y yo no tengo ningún documento en donde yo puedo volver a comprar las acciones (...), yo no sé si han contratado más empleados. Yo no sé la cartera completa de nuevos clientes a menos que esté publicada en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia o de las ramas legislativas”, manifestó Domenech, en entrevista con WKAQ-580.

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Al igual que hizo el martes, al salir de la Comisión Total, Domenech indicó que se hicieron preguntas o se tocaron temas que estaban dirigidos a poner en duda las gestiones de la administración de la gobernadora Jenniffer González.

“Yo me sometí a siete horas de interrogatorios, no levanté ningún privilegio personal para no contestar. Yo contesté todas las preguntas que se me hicieron, todas”, señaló.

Domenech, quien además es director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, rechazó, en una exposición inicial, que Politank mantenga contratos con esta administración y aseguró estar “totalmente desvinculado” de la empresa. No obstante, reconoció que clientes de la firma mantienen acuerdos con el gobierno.

Thomas Rivera Schatz y Francisco Domenech se expresan tras finalizar Comisión Total del Senado El presidente del Senado señaló que referirá toda la información necesaria a las agencias estatales y federales correspondientes, mientras que Domenech reiteró que no ostenta vínculo alguno con Politank.

“En un momento dado el senador Rivera Schatz trató de implicar como que la corporación no existía sin mí o no tenía clientes al momento de yo venderla. O algo similar que básicamente la corporación no existía así, simplemente no es cierto, no es la naturaleza de las corporaciones. Las corporaciones tienen lo que se llaman derecho, personalidad jurídica aparte y tienen y los activos que sean dinero”, sostuvo en la mañana del miércoles.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó en la noche del martes que referirá a las autoridades estatales y federales los hallazgos que resulten de la Comisión Total a la que fue sometido el secretario de la Gobernación.

A Domenech se le concedió hasta el 6 de abril para responder una serie de cuestionamientos que quedaron sobre la mesa, incluyendo parte de las 75 preguntas contenidas en el documento que Rivera Schatz le cursó previo a la convocatoria.

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“El 33% de las preguntas que ya me habían cursado era sobre Politank. Eso es personalizado. Pero el pueblo sí entiende que esta es la cuarta Comisión Total que se hace al gobierno de Jenniffer González en 15 meses. Cuarta Comisión Total, cuatro secretarios, y eso nunca se había hecho”, expuso Domenech.

“La gobernadora Jenniffer González Colón y su administración están haciendo la obra por el pueblo. La gobernadora está siete días a la semana en la calle anunciando la construcción de puentes, de nuevas carreteras, anunciando que se añadieron 1,200 megavatios de generación a la red eléctrica, anunciando $2,700 millones en obra de construcción, se ha entregado 1,200 títulos de propiedad. Se han hecho nuevos procesos de subasta para aumentar la capacitación del sistema de generación, se comenzó la cancelación y unificación de LUMA. Las finanzas de Puerto Rico están encaminadas como nunca antes”, expuso.

A la Comisión Total se presentaron varios jefes de agencia. La primera ejecutiva no llegó, pero Domenech sostuvo que conversó con ella sobre la necesidad de presentarse ante el Senado.