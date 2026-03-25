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De Francisco Domenech a Politank: varios documentos clave discutidos en la Comisión Total

¿Cuáles fueron los temas que generaron discusión? ¿Qué papeles fueron mencionados? Aquí algunas de las respuestas

25 de marzo de 2026 - 12:08 PM

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El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Durante la extensa vista de interpelación ante la Comisión Total del Senado, el secretario de la Gobernación y exdueño de la firma de cabildeo Politank, Francisco Domenech, enfrentó ayer, martes, un intenso interrogatorio por parte de los senadores.

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Muchas de las preguntas estuvieron basadas en controversias recientes, demandas, peticiones y/o incluso la misma ponencia que presentó el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Si deseas consultar alguno de esos informes nuevamente o guardar los documentos mencionados durante la vista celebrada en el Salón Leopoldo Figueroa, del Capitolio, bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, compartimos esta recopilación:

Ponencia de Domenech

En la audiencia, Domenech, quien es la mano derecha de la gobernadora Jenniffer González Colón, presentó una ponencia ante el Senado y alegó que es la primera vez en la historia de Puerto Rico en que se cita a una Comisión Total al secretario de la Gobernación.

En el documento, Domenech también calificó la citación como una “arbitrariedad” y la describió como un “atentado” contra los pilares más sagrados del sistema de gobierno, en referencia a la separación de poderes, algo que, en su opinión, “no es cosa liviana”.

Ponencia de Francisco Domenech by El Nuevo Día

Declaración jurada de Mellado

En la audiencia, además, salió a relucir que el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, presentó una declaración jurada alegando que, en 2024, mientras ocupaba ese cargo, se sintió presionado por Domenech y Kenneth McClintock, entonces vinculados a Politank.

“La intensidad y la insistencia con la que los señores McClintock y Domenech plantearon sus gestiones, particularmente las del licenciado Domenech, me generaron una percepción de presión e intimidación sobre mi persona”, indicó Mellado en la declaración.

Declaración jurada de Carlos Mellado by Lorraine Martínez

Demanda del Senado a Hacienda

Otro tema que salió a relucir fue la presunta instrucción para que no se entregara información sobre las declaraciones contributivas del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, en su faceta de contratista en el gobierno, una controversia que escaló al tribunal.

Con relación a este tema, el Senado demandó al secretario de Hacienda, Ángel Pantojas, para que entregue la información. En respuesta, la jueza Iris Cancio declaró “ha lugar” a la petición y otorgó un plazo de 48 horas para que Hacienda entregue los datos.

Orden para entregar documentos contributivos de Antonio Sagardía by El Nuevo Día

Las subastas y ASG

En la vista se abordaron las discrepancias en los procesos de contratación de los equipos necesarios para la operación del Hospital de Vieques, y se alegó que, presuntamente, las subastas de equipo están detenidas en la Administración de Servicios Generales (ASG).

No obstante, la ASG indicó que el proceso de subasta fue presidido por la miembro asociada Yecirán Morales. Durante el mismo, al insistirse en la participación de adjudicación de una sola compañía en las especificaciones, ninguna cumplió con los requisitos.

El listado de preguntas

De cara a la interpelación, un documento firmado por Rivera Schatz detallaba las principales preguntas que se discutirían en la audiencia, incluyendo asuntos relacionados con Politank y el papel de Domenech como jefe de Gabinete de la gobernadora, entre otros.

En específico, mencionó que “desde enero de 2025, los clientes actuales de Politank han recibido $182.9 millones en contratos del gobierno central”, lo que representa, precisó, $83,943,931.04 más que en 2024, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi.

Vista Francisco Domenech by Lorraine Martínez

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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