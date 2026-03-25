Llueven las reacciones tras la deposición de Francisco Domenech en el Senado

A su salida del hemiciclo de Senado, y luego de finalizadas las siete horas de interpelación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la delegación el Partido Popular Democrático (PPD) aseguró que el funcionario “sigue siendo un cabildero” político.

“Luego de esta vista, podemos decir que Domenech sigue siendo un cabildero, porque no ha circulado documento que demuestre una separación de dicha empresa, ni documento de inhibición alguna”, aseguró el portavoz de la minoría PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

“Pues si este Senado de verdad quiere descubrir la verdad y destapar la corrupción, yo espero que el próximo paso sea citar a esos secretarios del gabinete de Jenniffer González. Nosotros haremos nuestra parte y presentaremos la legislación que sea necesaria para traerlos aquí”, añadió el también exalcalde de Villalba.

Por su parte, el expresidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, tronó contra los señalamientos de Domenech sobre una presunta doble vara en ese cuerpo.

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“Domenech acusa a este Senado de una doble vara. La realidad aquí (es que) la de la doble vara en todo momento ha sido la gobernadora Jenniffer González y el PNP. Son los que nos prometieron una reforma contributiva, reforma de permisos y sacar a LUMA Energy. En ninguna promesa han cumplido. De dobles varas sí saben Domenech, González y el PNP”, dijo.

Thomas Rivera Schatz y Francisco Domenech se expresan tras finalizar Comisión Total del Senado El presidente del Senado señaló que referirá toda la información necesaria a las agencias estatales y federales correspondientes, mientras que Domenech reiteró que no ostenta vínculo alguno con Politank.

Asimismo, la senadora Ada Álvarez Conde abundó sobre las alegaciones de Domenech, que indicó durante la interpelación que se han establecido mecanismos en las diferentes agencias gubernamentales para él no tener intervención alguna con su exempresa, Politank.

“Pero ninguno de esos mecanismos se presentó, ni tenemos evidencia de que estén por escrito”, argumentó Álvarez Conde. “Sin documento escrito, no puede hablarse de tal cosa como un mecanismo de inhibición. Eso a lo sumo constituye una violación ética, y por eso lo mencioné en la vista”.

La senadora por acumulación preguntó a Domenech si el cheque por la compra de Politank debería reflejarse en su planilla de contribución sobre ingresos, a lo cual el funcionario asintió. Según Domenech, la venta de Politank se concretó el 31 de diciembre de 2024, y el cheque por $4 millones, producto de la venta, se emitió el 1 de enero de 2025.

Según explicó la delegación del PPD, la Ley de Ética Gubernamental sostiene que todo servidor público tiene como deber informar sobre cualquier acción que pueda representar algún conflicto de interés.

“En este caso, del testimonio del propio Domenech, quedó claro que no existe un mecanismo por escrito de inhibición. Nos dijo que una subordinada suya es quien determina que si un contrato que llega a la secretaría de la Gobernación, siendo cliente de Politank, supuestamente no se lo pasan a Domenech”, dijo, por su parte, el senador Josian Santiago.

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Reaccionan Rivera Schatz y Domenech

1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos 1 / 20 Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. Xavier J. Araújo Berríos Compartir

“Definitivamente, hay una gran cantidad de información incompleta y contradictoria, y eso será parte del referido”, dijo Rivera Schatz en un aparte con la prensa.

Según el presidente senatorial, luego de la venta de Politank en diciembre de 2024, los clientes de esa empresa se vieron beneficiadas por la entrada de Domenech a La Fortaleza.

“Todos los clientes de Politank experimentaron un aumento sustancial, no hay una sola dispensa solicitada y lo que es todavía peor, Domenech dijo que esa dispensa de la licenciada (Verónica) Ferraiuoli (esposa de Domenech) le aplicaba a él y hoy el director ejecutivo de la OEG ha dicho que no le aplica, así que tiene potenciales violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Y obviamente ha dicho información aquí que no es correcta ni verdadera. Así que esas consecuencias las va a enfrentar”, sentenció.

Por su parte, Domenech aseguró ante los miembros de la prensa que no ha incurrido en ningún conflicto de interés en sus funciones como secretario de la Gobernación.

“La persona que es la que preinterviene con esos contratos en la oficina del secretario de la Gobernación es una empleada de carrera, no fue una empleada que nombró este servidor. Es una auditora de profesión y es una persona que viene en destaque de la Oficina del Inspector General; o sea, que es una persona proba (íntegra) sin duda y lleva años haciendo este trabajo”, dijo el funcionario.

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“¡Aquí no venga a mentir!”: Thomas Rivera Schatz confronta a Francisco Domenech El intercambio ocurrió durante la interpelación del Secretario de la Gobernación ante una Comisión Total del Senado.

“Y, precisamente, preinterviene cada vez para que este servidor no vea nada que tenga que ver con Politank, pese a que, nuevamente, yo rompí todo vínculo con esa compañía; no se me debe nada, no hay estas alegaciones de retracto legal”, añadió.

Domenech fue enfático en que toda empresa que busque un contrato con el gobierno, y que haya tenido o tenga vínculos con Politank, es atendida por la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.