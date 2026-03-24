“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”: lee aquí la ponencia de Francisco Domenech ante la Comisión Total

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech , acudió este martes a su cita ante la Comisión Total del Senado , sin la gobernadora Jenniffer González .

“Hoy comparezco por instrucciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a este cuerpo legislativo, porque no tenemos nada que esconder. Estamos listos para contestar cualquier pregunta y porque, claramente, esto es una acción que no es en contra de mi persona, y no es en contra de los jefes de agencia, Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración”, comentó en ese momento.