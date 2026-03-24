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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”: lee aquí la ponencia de Francisco Domenech ante la Comisión Total

El secretario de la Gobernación llegó acompañado de su esposa, Verónica Ferraiuoli

24 de marzo de 2026 - 1:37 PM

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Comisión Total del Senado de Puerto Rico en donde comparecerá el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech. Foto por Xavier Araújo (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, acudió este martes a su cita ante la Comisión Total del Senado, sin la gobernadora Jenniffer González.

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Tras un mensaje de introducción por parte del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Domenech tuvo que negociar su tiempo de ponencia ante los presentes.

Lee aquí su mensaje:

Ponencia de Francisco Domenech by El Nuevo Día

Previo a su entrada al Capitolio, más específicamente al salón Leopoldo Figueroa Carreras –también conocido como el “salón de los muertos”– hizo expresiones.

“Hoy comparezco por instrucciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a este cuerpo legislativo, porque no tenemos nada que esconder. Estamos listos para contestar cualquier pregunta y porque, claramente, esto es una acción que no es en contra de mi persona, y no es en contra de los jefes de agencia, Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración”, comentó en ese momento.

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