“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”: lee aquí la ponencia de Francisco Domenech ante la Comisión Total
El secretario de la Gobernación llegó acompañado de su esposa, Verónica Ferraiuoli
24 de marzo de 2026 - 1:37 PM
24 de marzo de 2026 - 1:37 PM
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, acudió este martes a su cita ante la Comisión Total del Senado, sin la gobernadora Jenniffer González.
Tras un mensaje de introducción por parte del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Domenech tuvo que negociar su tiempo de ponencia ante los presentes.
Lee aquí su mensaje:
Previo a su entrada al Capitolio, más específicamente al salón Leopoldo Figueroa Carreras –también conocido como el “salón de los muertos”– hizo expresiones.
“Hoy comparezco por instrucciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a este cuerpo legislativo, porque no tenemos nada que esconder. Estamos listos para contestar cualquier pregunta y porque, claramente, esto es una acción que no es en contra de mi persona, y no es en contra de los jefes de agencia, Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración”, comentó en ese momento.
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