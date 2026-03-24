“¿Usted se vendió a usted mismo?”: Francisco Domenech no contesta quién compró Politank

Ante la insistencia del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, no contestó este martes ante la Comisión Total quién compró su empresa de cabildeo Politank, que vendió el 31 de diciembre de 2024, transacción por la cual recibió un pago de $4 millones.

Durante la sesión de interpelación, Domenech reconoció que, al momento de la venta, era el dueño del 100% de Politank –que fundó en 2010– y que la corporación emitió el pago que, según la ponencia que presentó al inicio de la Comisión Total, “se realizó por completo el 1 de enero de 2025”.

“La corporación compró sus acciones”, respondió en múltiples ocasiones –refiriéndose a la “persona jurídica”– el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) a las preguntas de Rivera Schatz sobre quién compró la firma de cabildeo.

Sostuvo, por otro lado, que Manuel Torres –a quien Domenech ha indicado que vendió Politank–, miembro de la Junta de Directores de la empresa, “compró algunas de las acciones”. Sin embargo, reconoció que “no hay un cheque” de Torres.

PUBLICIDAD

“Usted no quiere decirle a Puerto Rico a quién usted le vendió”, increpó el presidente del Senado. “No, yo le estoy a usted y a Puerto Rico a quién se le vendió”, contestó Domenech.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado. (Xavier Araújo)

“¿Usted se vendió a usted mismo?”, preguntó –varias veces– Rivera Schatz.

“O sea, que la corporación, de los chavos suyos, le pagó a usted, porque usted era el dueño del 100%. Y entonces, generosamente, le reconocieron a Manuel Torres, sin haber puesto un centavo, parte de las acciones. ¿Eso fue lo que pasó? Dígame, porque eso suena raro”, continuó.

El líder senatorial insistió en que la suma de $4 millones que Domenech recibió por la venta de la empresa era suya y que él mismo “se lo pagó”.

“Las acciones de Politank, sin dinero en la caja y sin mucho más que explicar, alguien entendió que valía la pena seguir al frente de Politank porque iba a tener, al cabo de 14 meses, $182 millones en contratos, muchos de esos clientes atendidos por usted en noviembre, cuando ya estaba el comité de transición en función”, comentó Rivera Schatz, al insistir en que persiste la duda sobre a quién se le vendió Politank.

Domenech cuestionó por qué el Senado se ha interesado en Politank cuando, señaló, otras firmas de cabilderos tienen “muchos más clientes” que la firma de la que fue dueño hasta 2024. Rivera Schatz respondió que no se trata de que Politank sea o no más exitosa, sino de que ahora “tiene muchos más contratos que antes”.

PUBLICIDAD

Según la carta del presidente del Senado, en la que detalló más de 70 preguntas para Domenech previo a su comparecencia, desde enero de 2025, los clientes actuales de Politank “han recibido $182.9 millones en contratos del gobierno central”, lo que representa, precisó, $83.9 millones más que en 2024, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi.

Por otro lado, Rivera Schatz anticipó que Ana Delgado, la persona encargada en la Secretaría de la Gobernación de asegurarse de que los temas y contratos relacionados con clientes de Politank no lleguen a Domenech, será citada por el Senado.