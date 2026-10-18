Thomas Rivera Schatz lanza advertencia: “En este partido, no hay espacio para la corrupción ni la mediocridad”

El presidente del Senado y vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, manifestó que en dicha colectividad “no hay espacio para la corrupción ni para la mediocridad” y aseguró que, de cara a las elecciones de 2028, deberán escoger candidatos sin señalamientos y con “autoridad moral”.

En una serie de publicaciones el sábado, el presidente senatorial resaltó, además, lo que considera son las diferencias entre administraciones del PNP y los gobiernos del Partido Popular Democrático (PPD).

“Don Luis A. Ferré fundó el PNP con gente honrada, decente y trabajadora. En este partido, no hay espacio para la corrupción ni la mediocridad”, escribió Rivera Schatz, en redes sociales.

“Sesenta años más tarde, nuestro partido no tiene que pensar en refundarse. Nuestro partido está orgulloso de su pasado, de su presente, y confiado en su futuro. Y nosotros tenemos una estructura política que pone al partido y las causas por encima de las de los candidatos y los líderes”, manifestó, en un video acompañando uno de sus mensajes.

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Los videos se tomaron en un evento para ratificar el comité municipal de Camuy, que se realizó el pasado miércoles, confirmó el alcalde y presidente municipal del PNP en dicho pueblo, Gabriel Hernández.

Esto fue días después que el PPD realizara su asamblea general, el domingo pasado, en Ponce.

“Durante los últimos 30 años, durante los últimos 35 años, toda la obra de infraestructura y de justicia social la ha construido el Partido Nuevo Progresista”, expresó. “Siempre que el PNP gobierna, Puerto Rico progresa”.

Rivera Schatz ha sido una de las principales voces, en lo que va de cuatrienio, en cuestionar las gestiones que han realizado integrantes del equipo de la gobernadora Jenniffer González, presidenta de la Palma, y exigir acciones concretas contra funcionarios que han estado al centro de controversias. Hace semana y media, acusó a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, de mentir en una vista pública, al testificar sobre el millonario contrato a la entidad NOLA Education, en momentos en que González defiende su gestión.

“Yo cuento con ustedes, yo cuento con cada militante de este partido, con cada líder para que juntos podamos conformar un equipo de hombres y mujeres que nos lleven al triunfo, que nos permitan ganar una elección contundentemente”, manifestó Rivera Schatz.

“Vamos a trabajar los procesos de reorganización, vamos a atender los procesos electorales de modo que, cuando llegue el momento de las candidaturas, cuando el pueblo de Puerto Rico y los progresistas tengan que escoger los hombres y mujeres, tengamos hombres y mujeres que puedan mirar a los ojos a los puertorriqueños, que se sientan orgullosos de su trabajo, que no los puedan señalar, que tengan autoridad moral, que hayan trabajado por Puerto Rico, sin vergüenza ninguna porque somos el partido que Ferré fundó para salvar a Puerto Rico”, sostuvo.

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Rivera Schatz no ha establecido a qué cargo político aspirará en las elecciones del 2028, aunque la gobernadora ha atribuido las críticas a su gobierno a un presunto interés de retarla por la candidatura a la gobernación.

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González fue invitada, como presidenta del PNP, a la ratificación del comité municipal camuyano, pero no pudo asistir, indicó Hernández. Tampoco pudo asistir el presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez.

“Nuestro partido está en una reorganización, a nivel de los 78 municipios”, indicó Hernández. “Esa actividad es una actividad institucional del partido. Se invita siempre a los tres vicepresidentes, a la presidenta del partido que es la señora gobernadora y a todos los funcionarios electos del partido”, aseguró Hernández, quien también preside la Federación de Alcaldes.

Sí se dieron cita el comisionado electoral, Aníbal Vega Borges, y el ex director ejecutivo la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) Luis Dávila Pernas, así como legisladores y otros alcaldes.