El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) arrestó esta mañana al alcalde de Sabana Grande, Miguel Gabriel Ortiz Vélez, conocido como Papín, por cargos relacionados a corrupción, informó el portavoz de prensa de la agencia federal, Carlos Osorio.

La investigación la realizó el FBI y el Inspector General del Departamento de Educación federal.

Según informó la Fiscalía federal en conferencia de prensa, el esquema millonario en el municipio de Sabana Grande inició en el 2013 y se extendió hasta 2016.

En el mismo, Ortiz Vélez conspiró para obtener de forma fraudulenta fondos federales del Departamento de Educación. Los proyectos ofrecidos de forma fraudulenta por el municipio fueron Verano Educativo y Desarrollo Continuo.

Del programa Desarrollo Continuo, el municipio, la compañía F y AESC se dividieron aproximadamente $1.3 millones en ingresos netos.

Específicamente, el municipio recibió $391,988 y AESC obtuvo $375,449. El costo real del proyecto Desarrollo Continuo fue de $439,587.

Del programa Verano Educativo, la AESC obtuvo ganancias netas de $549,286 y el municipio obtuvo $363,686. El costo real del proyecto era $221,747.

Se indicó que el alcalde se apropió de aproximadamente $22,900 en efectivo, aunque no se tienen detalles sobre el uso del dinero.

Ortiz Vélez fue arrestado en su residencia a eso de las 6:00 a.m. y no mostró resistencia.

Ante el arresto del alcalde, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, emitió unas declaraciones escritas en las que anunció el inicio de acciones disciplinarias en su contra.

“Le he pedido de inmediato al secretario general, Charlie Delgado, que inicie los procesos disciplinarios conforme al reglamento del partido para separar de sus posiciones políticas al alcalde Miguel Ortiz. En el PPD siempre hemos sido consistentes en actuar conforme a las leyes y reglamentos que aplican. El mensaje debe ser claro, cero tolerancia a la corrupción”, afirmó.

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló afirmó que la corrupción "es inaceptable". Dijo que buscará fondos para identificar los casos y procesarlos.

"Nuestra administración ha estado trabajando para demostrar que hay cero tolerancia a la corrupción", precisó en declaraciones a una emisora radial (Radio Isla 1320).

🌄El alcalde de Sabana Grande cae por corrupción Full screen El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) diligenció en la mañana del jueves, 5 de julio de 2018 un arresto al alcalde de Sabana Grande, Miguel G. Ortiz Vélez. (Teresa Canino ) A Ortiz Vélez se le atribuye malversación de fondos relacionados a educación federal. (Teresa Canino ) Según informó la Fiscalía federal en conferencia de prensa, el esquema millonario en el municipio de Sabana Grande inició en el 2013 y se extendió hasta 2016. (Teresa Canino ) Se indicó que el alcalde se apropió de aproximadamente $22,900 en efectivo, aunque no se tienen detalles sobre el uso del dinero. (Teresa Canino ) El ejecutivo municipal fue arrestado en su residencia a eso de las 6:00 a.m. y no mostró resistencia. (Teresa Canino ) La investigación fue realizada por el FBI y el Inspector General del Departamento de Educación federal. (Teresa Canino ) Tras el arresto del alcalde, el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, anunció el inicio de procesos disciplinarios contra Ortiz Vélez. (Teresa Canino ) El gobernador Ricardo Rosselló afirmó que la corrupción "es inaceptable" tras el arresto de Ortiz Vélez. (Teresa Canino ) El ejecutivo municipal lleva al mando de Sabana Grande desde que ganó las elecciones en el 1993. (Teresa Canino )

Por otro lado, la fiscal del FBI arrestóa Víctor Cruz Santiago y Ángel Roberto Santos, exempleados de la división de Finanzas del municipio de Toa Baja bajo la administración de Aníbal Vega Borges por cargos relacionados a corrupción.

Ambos acusados tuvieron contratos hasta el 30 de junio en la Cámara de Representantes y Fortaleza.

Osorio aclaró que estos arrestos no están relacionados al alcalde de Sabana Grande.

Solo precisó que las investigaciones las hizo el FBI, el Departamento federal de Salud y Recursos Humanos, así como el Departamento federal de la Vivienda.

El FBI investiga diversas irregularidades en el municipio de Toa Baja desde el 2011.

De hecho, el 22 de noviembre de 2016 unos 50 agentes del FBI, de la Oficina del Inspector General del Departamento federal de Salud y Servicios Sociales y de la Oficina del Inspector del Departamento de Vivienda federal realizaron un operativo para indagar en irregularidades en las cuenta municipales con fondos federales en las áreas de vivienda y salud, según reveló en ese entones el director del FBI en la isla, Douglas Leff.

La periodista Leysa Caro colaboró con esta historia.