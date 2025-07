Los agentes persiguieron a un vehículo sospechoso del que previamente fueron vistas Sobeida y su hermana. La persecución comenzó y Francisco Pérez, agente de la Agencia para el Control de Drogas, encendió las alarmas pero el conductor hizo caso omiso. Todo lo contrario, se detuvo y escapó: el agente no estaba seguro si era Junior Cápsula.

En un momento se quedó cerca del vehículo del sospechoso , pero al rato se movió hasta que lo vio hablando de espaldas con otro hombre. El agente se desmontó tan rápido que hasta dejó las esposas, pero igual lo lanzó al piso. Y aunque no admitió que era “Junior Cápsula”, el agente sí lo identificó.

“Tan pronto él me acepta que era Junior, yo le quité la peluca, verifico un tatuaje y confirmé que era él”, dijo Pérez en la entrevista con el Nuevo Día .

La búsqueda del señalado narcotraficante se trató de un esfuerzo conjunto durante un año de las autoridades dominicanas en combinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Negociado de la Policía .

En la conversación también reveló que se dedicaba al comercio y estaba alejado de los negocios ilícitos, aunque no especificó qué cosas comercializaba.

Sus inicios

Era conocido por al menos once sobrenombres diferentes: “Junior Capsula”; “Junior”; “El Loco”; “La Novia”; “El Domi”; “Phillip”; “Angel F. Rosa Rivera”; “Felipe Rodríguez De La Rosa”; “Christian Almonte Peguero”; “Ramón Sánchez” y “Billy Ojeda Agosto”.

Escape

Así que cuatro días después, Figueroa Agosto salió de la cárcel. Pero no fue hasta mediados del 2000, cuando las autoridades se dieron cuenta que ya no estaba preso. Todo vino porque alguien había alertado a las autoridades que lo habían visto caminando por las calles, y el fiscal del caso, Nelson Espinel Ortiz, visitó la cárcel para comprobar que efectivamente no estaba preso.