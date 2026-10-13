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A la cárcel hombre que habría agredido con un cuchillo a su madre y a su padrastro en Aibonito

Miguel Ángel Santiago Aponte, de 45 años, no prestó la fianza global de $375,000

13 de octubre de 2026 - 6:56 PM

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La cárcel regional de Bayamón fue escenario de una intervención en que al menos 14 reos fueron golpeados a manos de efectivos de la UOE. (Archivo)
La prueba fue presentada ante el juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $375,000, que el imputado no prestó.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 45 años enfrenta cargos por tentativa de asesinato, maltrato a personas de edad avanzada y violaciones a la Ley de Armas, luego de que presuntamente agrediera con un cuchillo a su madre y a su padrastro en Aibonito.

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Según un informe de la Policía, los hechos ocurrieron ayer, lunes, cuando el imputado, identificado como Miguel Ángel Santiago Aponte, de 45 años y residente del mencionado pueblo, presuntamente atacó a ambas personas, que son de edad avanzada, y les ocasionó heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo.

El agente Víctor Ortiz consultó el caso con la fiscal Lourdes Cruz Vélez, quien ordenó la radicación de cargos por tentativa de asesinato, dos cargos por maltrato a personas de edad avanzada y dos cargos por portación y uso de arma blanca.

La prueba fue presentada ante el juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $375,000, que el imputado no prestó.

Al no prestar la fianza, Santiago Aponte será ingresado al Complejo Penitenciario Las Cucharas, en Ponce.

En tanto, la vista preliminar fue señalada para el 26 de octubre de 2026.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. La investigación también contó con la supervisión del sargento Arnold García y el teniente Héctor Maldonado.

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