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Activan al SWAT tras sonar alarmas por escalamiento en cooperativa de Lares: esto ocurrió en la escena

La unidad especializada entró a las instalaciones y no había nadie en el interior, pero sí daños a la propiedad

9 de octubre de 2026 - 10:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que se solicitó la presencia de un negociador y se activó la División SWAT. (Archivo / GFR Media)
El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La activación del sistema de alarmas de una cooperativa en el municipio de Lares culminó, en la madrugada de este viernes, con la movilización de agentes de la Policía de Puerto Rico y la intervención de la unidad especializada SWAT para verificar el interior de las instalaciones.

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Según el informe preliminar de la Uniformada, la situación se reportó a la 1:34 a.m. en la cooperativa LARCOOP, ubicada en el kilómetro 19.9 de la PR-129, en el barrio Callejones. Tras las alarmas, al lugar llegaron agentes del Precinto de Lares y oficiales a cargo del área policiaca.

Debido a la situación, también acudieron integrantes del SWAT, quienes realizaron una entrada al establecimiento para inspeccionar las instalaciones. Durante la intervención, los agentes no encontraron personas en el interior.

Sin embargo, se reportaron daños a la propiedad y, al momento, se desconoce si los responsables se apropiaron de algún artículo o equipo de la cooperativa.

El agente Rubén Vázquez, del Precinto de Lares, realizó la investigación preliminar.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, en conjunto con la División de Robo a Banco de San Juan, para continuar con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICLaresCooperativasEscalamiento
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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