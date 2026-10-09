Activan al SWAT tras sonar alarmas por escalamiento en cooperativa de Lares: esto ocurrió en la escena

La activación del sistema de alarmas de una cooperativa en el municipio de Lares culminó, en la madrugada de este viernes, con la movilización de agentes de la Policía de Puerto Rico y la intervención de la unidad especializada SWAT para verificar el interior de las instalaciones.

Según el informe preliminar de la Uniformada, la situación se reportó a la 1:34 a.m. en la cooperativa LARCOOP, ubicada en el kilómetro 19.9 de la PR-129, en el barrio Callejones. Tras las alarmas, al lugar llegaron agentes del Precinto de Lares y oficiales a cargo del área policiaca.

Debido a la situación, también acudieron integrantes del SWAT, quienes realizaron una entrada al establecimiento para inspeccionar las instalaciones. Durante la intervención, los agentes no encontraron personas en el interior.

Sin embargo, se reportaron daños a la propiedad y, al momento, se desconoce si los responsables se apropiaron de algún artículo o equipo de la cooperativa.

El agente Rubén Vázquez, del Precinto de Lares, realizó la investigación preliminar.