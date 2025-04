“Nos encontramos con varios mensajes de personas muy cercanas a este servidor indicándome lo que (decía) la página de lo que entendemos es un caballero... Está evidenciado por parte de la Policía de que no es una página falsa, le pertenece a una persona, (que estaba) realizando unas amenazas”, dijo.

Qué dice la amenaza

“El mensaje expresaba, adjuntando mi nombre y adjuntando, de igual manera, el nombre del partido político que nos identifica, y entre otras cosas más, que yo tenía un guille, que yo era un mamab... y que me iban a bajar a fuerza de plomo”, expresó.

Teme por su seguridad

Asimismo, indicó que nunca había pasado por una situación como esta, o algo parecido. “A mis 43 años de edad, y gracias a Dios, no he tenido ninguna situación de índole menor o relacionada a este tipo de incidentes, al contrario”, puntualizó.

Dijo no conocer a la persona

González Febres precisó que no conoce a la persona que compartió la amenaza en sus redes sociales. No obstante, dijo que ha recibido llamadas de residentes del barrio Barreal, donde se sospecha reside la persona, que están dispuestos a ayudar para que estas situaciones no sigan ocurriendo.