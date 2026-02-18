Alerta por vecino desaparecido culmina con el hallazgo de un cuerpo en descomposición en Fajardo

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en la tarde del martes en un apartamento en la urbanización Santa Isidra #2, ubicada en la avenida Sur, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el hallazgo ocurrió luego de que un vecino alertara a las autoridades de que no tenía comunicación con el residente desde el 13 de febrero, cuando fue visto por última vez tras cortar el césped.

Al llegar a la escena, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Fajardo ingresó al apartamento, donde fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida.

El hombre fue identificado como Héctor Luis Sánchez Meléndez, de 78 años y vecino de Fajardo, informó la Uniformada.

El agente José Meléndez Cruz, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al oficial David Cardona, de la Unidad de Servicios Técnicos, y el fiscal Eliezer Reyes Ramos, asumieron la pesquisa del caso.

