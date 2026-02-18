Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alerta por vecino desaparecido culmina con el hallazgo de un cuerpo en descomposición en Fajardo

La muerte fue reportada en la tarde del martes en la urbanización Santa Isidra #2, informó la Policía

18 de febrero de 2026 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este fue el segundo incidente violento - en igual número de días - en el área policiaca de Humacao. (Archivo GFR Media)
El caso es investigado por la Policía de Puerto Rico.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en la tarde del martes en un apartamento en la urbanización Santa Isidra #2, ubicada en la avenida Sur, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el hallazgo ocurrió luego de que un vecino alertara a las autoridades de que no tenía comunicación con el residente desde el 13 de febrero, cuando fue visto por última vez tras cortar el césped.

Al llegar a la escena, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Fajardo ingresó al apartamento, donde fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida.

El hombre fue identificado como Héctor Luis Sánchez Meléndez, de 78 años y vecino de Fajardo, informó la Uniformada.

El agente José Meléndez Cruz, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al oficial David Cardona, de la Unidad de Servicios Técnicos, y el fiscal Eliezer Reyes Ramos, asumieron la pesquisa del caso.

Además, el fiscal ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses, para determinar las causas de muerte.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
