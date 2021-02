Noel Torres recibió un mensaje desde la cuenta de WhatsApp de su sobrina el pasado jueves.

Aunque le pareció extraño, en medio del cansancio del día, la petición no le levantó ninguna alarma y accedió a ayudarla pasándole un mensaje que le llegó.

“A los minutos, me llama mi hermana para decirme que le habían hackeado el teléfono a mi sobrina, tal como a mí”, indicó Torres a El Nuevo Día, recordando lo que terminó siendo una noche caótica.

Torres y su sobrina cayeron en uno de los esquemas de fraude que han proliferado a través de las plataformas de mensajería digital en los pasados meses y que se encuentra bajo investigación de la Policía en conjunto con la Interpol.

Torres pasó horas enviando mensajes de textos regulares y llamando a todo el que pudo, para avisar que que no contestaran nada que les llegara desde su cuenta de WhatsApp.

Contó que, al mismo tiempo, los “hackers” estuvieron “llamando a gente que conocía, tratando de pasar por mí, pidiendo dinero con diferentes excusas”. Agregó que se hicieron pasar “como entidades pidiendo dinero, y obviamente enviaron textos con los mismos cuentos pero todos pidiendo dinero por ATH Móvil”.

“Mi sobrina estaba destruida pensando que fue culpa de ella”, manifestó Torres, quien reside actualmente en Florida. “Apenas pude dormir esa noche, pensando en cuánta gente podía afectar con este problema, si se me había olvidado alguien y cómo me puede perjudicar en el trabajo. Estoy en ventas internacionales y me comunico mucho con los clientes por WhatsApp”.

“Perdí horas escribiendo y llamando para avisar a mi gente. Mi hermana pasó la noche cambiando todas sus claves. Amigos y familiares me llamaron alarmados, aun cuando les había enviado el correo, porque esta gente (los ‘hackers’) les pidieron dinero como si yo hubiese estado en un accidente”, añadió.

¿Cómo era el mensaje fraudulento?

Torres contó que desde la cuenta de su sobrina, el mensaje por WhatsApp le pedía que copiara un “folio que iba a enviarme un amigo de ella a mi texto regular y que se lo enviara a ella por WhatsApp”.

En realidad, el “folio” era un código que WhatsApp le había enviado a Torres porque el “hacker” estaba instalando su cuenta en otro dispositivo. Cuando Torres se lo envió, el “hacker” pudo activar su cuenta y tener acceso a todos sus contactos.

De acuerdo con el teniente Luis Maldonado Miranda, director de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, esta modalidad de esquema fraudulento comenzó a verse en Puerto Rico desde finales del 2019.

“Estamos haciendo unas gestiones con la Interpol. Hemos identificado que lo están haciendo desde el extranjero”, sostuvo Maldonado Miranda.

¿Cómo es el esquema?

El oficial planteó que los “hackers” desarrollan el esquema a después de lograr acceso a un teléfono con una cuenta de WhatsApp.

Según Maldonado Miranda, a partir de ese momento, comienzan a hacer acercamientos a los contactos de esa cuenta no solo para pedirles dinero, sino también para “hackearle” sus cuentas de WhatsApp.

“Estamos teniendo casos de que les envían mensajes preguntando si tienen ATH Móvil. Algunas personas piensan que no hay problema, que no puede ser alguien que está en el extranjero, porque creen que eso solo funciona en Puerto Rico. Pero puede ser una persona que está en otro país, con una cuenta de acá desde la que puede enviar y recibir dinero”, explicó Maldonado Miranda.

“Como estás recibiendo un mensaje de alguien que conoces, pues la gente piensa que es verdadero y envía el dinero”, agregó.

Así le pasó a una persona, amiga de Torres, a quien le llegó uno de los mensajes por WhatsApp.

Se alegró de haber recibido un mensaje de su amigo, aunque le extrañó que fuera a las 11:58 de la noche. Ella le contestó: “Hola!!!, Bien y tú?”

Entonces, el impostor le escribió: “Bien gracias a Dios”, pero en el mensaje le añadió: “Necesito un favor de usted”. La referencia de usted, entonces, le causó suspicacia. El mensaje siguiente que recibió leía: “Tienes ATH MOVÍL ACTIVO?”

De todo lo sucedido en su caso, Torres pudo observar que los “hackers” hablan español, “no llamaron a nadie de sus contactos extranjeros y/o con apellidos foráneos. Solo llamaron a personas con apellidos hispanos y códigos de PR y/o Florida. Tienen que ser varias personas para la velocidad con que lograron hacerlo. Borraron todos los textos que me enviaron en WhatsApp. No hay pruebas ahora que pude recuperar mi WhatsApp. Solo pedían dinero por ATH móvil”.

Por su parte, el sargento Carlos Nieves Arroyo indicó que los mensajes fraudulentos que investiga en otras plataformas de mensajería también engañan a la gente indicando que otra persona que tiene en sus contactos necesita dinero.

El “hacker” dice que “enviará cierta cantidad, como $300, para que la víctima le ayude a completar lo que se necesita, con otra cantidad, como $200 o algo así. Después, cuando hablan con esa persona, se dan cuenta que no era cierto”.

En cuanto al “hackeo” de WhatsApp, Maldonado Miranda dijo que los impostores utilizan el mecanismo de que Torres fue víctima.

“Ellos se dedican a esas cosas. Le dicen ‘ingeniería social’ para engañarte”, dijo Maldonado Miranda.

“Cuando tu cambias tu teléfono y vas a pasar tu cuenta de WhatsApp ahí, la aplicación te envía un mensaje de texto regular para validar que ese es tu número”, abundó. “Entonces, el pescaíto es que se hacen pasar por un contacto tuyo y que por alguna razón te va a llegar un mensaje, que tiene el código, y que por favor se lo pases a ellos o a otra persona. Ya con eso entran a tu cuenta”.

¿Cómo se puede evitar?

Maldonado Miranda dijo que la principal recomendación es que todos activen el mecanismo de verificación de dos pasos o “two-step verification” en la misma aplicación de WhatsApp.

“Con esto, si alguien trata de entrar a tu cuenta desde otro dispositivo, hay un segundo paso que (el ‘hacker’) tiene que hacer para entrar y ahí tú te das cuenta”, explicó el oficial.

Agregó que, cuando la otra persona no pueda entrar, “la cuenta se va a bloquear por unos siete días, pero después la vas a recuperar, sin que (el ‘hacker’) haya tenido acceso a tus contactos. Es una medida para mitigar el riesgo, con una segunda contraseña”.

“La otra recomendación importante es que nunca compartas con nadie algún código que recibas. Nunca. Eso es fundamental. Pero, si te llega un mensaje así o si te llega uno pidiendo dinero por ATH Móvil, lo mejor es llamar a la persona para asegurarte que no sea un fraude”, destacó Maldonado Miranda.

“Es importante también que hagan querellas en el cuartel más cercano, que lleven evidencia electrónica que tengan y que la agente que lo atienda, consulte el caso con nosotros, para darles una cita”, abundó.

Cuidado en la mensajería de Facebook

Por su parte, el sargento Nieves Arroyo advirtió también sobre esquemas de fraude similar a través de la plataforma de mensajería de Facebook.

De hecho, resaltó que “recientemente” han recibido sobre 30 querellas por este tipo de casos.

“Se sabe vienen de ‘mask numbers’. Consiguen el número de messenger de un contacto que tengas en Facebook y te escriben como si fueran ellos, pero el contacto verdadero nunca se entera”, dijo Nieves Arroyo.

“También hemos visto casos de que duplican el perfil de Fcebook de una persona, pero realmente es un screenshot, en una cuenta que se abrió con el mismo nombre de otra persona”, agregó el sargento, al indicar que ha visto querellas de personas alegando haber perdido de $1,000 a $2,000.

De acuerdo con Maldonado Miranda, están a la espera de la coordinación con la Interpol para poder desarrollar las investigaciones en otros países, donde la Policía ni las autoridades federales tienen jurisdicción.