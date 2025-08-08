Arrestan a madre e hija en medio de allanamiento en Toa Baja
En el lugar, también había dos menores de tres meses y cinco años
8 de agosto de 2025 - 10:25 AM
Agentes de la Policía diligenciaron este viernes una orden de registro y allanamiento que culminó con el arresto de una madre e hija en una residencia de la carretera 866, del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.
Según la Uniformada, en el lugar, fueron arrestadas dos mujeres, de 42 y 22 años, madre e hija, quienes, al momento, se encontraban en compañía de dos menores de tres meses y cinco años.
Como parte del allanamiento, las autoridades ocuparon una pistola, municiones, cargadores, marihuana, cocaína y parafernalia.
“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia para que evalúen el caso con relación a los menores de edad”, detalla el informe policíaco.
El caso será consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de cargos.
