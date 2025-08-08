Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a madre e hija en medio de allanamiento en Toa Baja

En el lugar, también había dos menores de tres meses y cinco años

8 de agosto de 2025 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de cargos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía diligenciaron este viernes una orden de registro y allanamiento que culminó con el arresto de una madre e hija en una residencia de la carretera 866, del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

RELACIONADAS

Según la Uniformada, en el lugar, fueron arrestadas dos mujeres, de 42 y 22 años, madre e hija, quienes, al momento, se encontraban en compañía de dos menores de tres meses y cinco años.

Como parte del allanamiento, las autoridades ocuparon una pistola, municiones, cargadores, marihuana, cocaína y parafernalia.

“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia para que evalúen el caso con relación a los menores de edad”, detalla el informe policíaco.

El caso será consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de cargos.

Tags
Breaking NewsToa BajaPolicía de Puerto RicoDrogas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: