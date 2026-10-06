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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre cerca de la plaza pública de Santa Isabel

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos

6 de octubre de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y la identidad del occiso.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en hechos registrados en la calle Monserrate, cerca de la plaza pública en Santa Isabel.

RELACIONADAS

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Ponce indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a las 2:24 p.m. sobre disparos.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y la identidad del occiso.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se dirige a la escena.

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Breaking NewsSanta IsabelPolicía de Puerto RicoAsesinatosCICPonce
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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