Asesinan a un hombre cerca de la plaza pública de Santa Isabel

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en hechos registrados en la calle Monserrate, cerca de la plaza pública en Santa Isabel.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Ponce indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a las 2:24 p.m. sobre disparos.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y la identidad del occiso.