Asesinan a un hombre frente a un establecimiento de venta de electrodomésticos en Humacao

Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes frente a un establecimiento de venta de electrodomésticos, en Humacao, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, el asesinato ocurrió a eso de las 9:01 a.m., en la calle marginal de la PR-3.

Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombres con múltiples heridas de bala.

Al momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.