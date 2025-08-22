Asesinan a un hombre frente a un establecimiento de venta de electrodomésticos en Humacao
Según la Policía, el crimen ocurrió a eso de las 9:01 a.m. del viernes
22 de agosto de 2025 - 10:24 AM
Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes frente a un establecimiento de venta de electrodomésticos, en Humacao, informó la Policía.
De acuerdo con el informe policiaco, el asesinato ocurrió a eso de las 9:01 a.m., en la calle marginal de la PR-3.
Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombres con múltiples heridas de bala.
Al momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao lidera la pesquisa.
