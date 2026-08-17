Causa para arresto contra hombre imputado de agredir a sus padres ancianos en Salinas

Un hombre de 64 años enfrenta dos cargos por maltrato a personas de edad avanzada luego de que presuntamente se mostrara agresivo y alterara la paz de sus padres, ambos adultos mayores, durante un incidente ocurrido en Salinas, informó la Policía.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2026, a eso de las 9:01 a.m., cuando las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona agresiva.

Al llegar al lugar, la hermana del imputado, identificado como Steven Ortiz Rivera, manifestó a los agentes que este se encontraba agresivo y alterando la paz de ella y de sus padres, quienes se encontraban en el lugar.

El agente Alexis Caraballo estuvo a cargo de la investigación y consultó el caso con el fiscal Carlos Ojeda, quien ordenó la formulación de los cargos.

La hermana del acusado manifestó que este se encontraba agresivo y alterándole la paz a ella y a sus padres (Suministrada)

La prueba fue presentada ante la jueza Yahaira López, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto por ambos cargos y le fijó una fianza de $10,000.

PUBLICIDAD

Ortiz Rivera no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce.