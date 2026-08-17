Causa para arresto contra hombre imputado de agredir a sus padres ancianos en Salinas
Steven Ortiz no prestó la fianza de $10,000 que le fue impuesta y fue ingresado la cárcel Las Cucharas, en Ponce
17 de agosto de 2026 - 6:00 PM
17 de agosto de 2026 - 6:00 PM
Un hombre de 64 años enfrenta dos cargos por maltrato a personas de edad avanzada luego de que presuntamente se mostrara agresivo y alterara la paz de sus padres, ambos adultos mayores, durante un incidente ocurrido en Salinas, informó la Policía.
Según la investigación, los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2026, a eso de las 9:01 a.m., cuando las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona agresiva.
Al llegar al lugar, la hermana del imputado, identificado como Steven Ortiz Rivera, manifestó a los agentes que este se encontraba agresivo y alterando la paz de ella y de sus padres, quienes se encontraban en el lugar.
El agente Alexis Caraballo estuvo a cargo de la investigación y consultó el caso con el fiscal Carlos Ojeda, quien ordenó la formulación de los cargos.
La prueba fue presentada ante la jueza Yahaira López, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto por ambos cargos y le fijó una fianza de $10,000.
Ortiz Rivera no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce.
La vista preliminar fue señalada para el 26 de agosto.
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