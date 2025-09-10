Opinión
10 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra imputado de asesinar a octogenaria en Humacao

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 en las parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo

10 de septiembre de 2025 - 8:55 AM

Updated At

Actualizado el 10 de septiembre de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asesinato fue reportado en horas de la mañana del 18 de marzo de 2024, en las parcelas Martínez de Humacao. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Por

La jueza Jailine González Echevarría, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto, en la tarde del miércoles, contra un hombre imputado de asesinar a puñaladas a una adulta mayor en su residencia en Humacao en hechos registrados el 18 de marzo de 2024, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

El Ministerio Público presentó un cargo por asesinato en primer grado y otro por portación de arman blanca contra Miguel Ángel Cruz López, de 44 años, por el asesinato de Petra Ramos García, de 86 años, en una residencia de las parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo.

Tras evaluar la evidencia, González Echevarría determinó causa para arresto contra el imputado y fijó una fianza de $600,000, que no prestó. Cruz López permanecerá bajo custodia en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el 22 de septiembre, cuando se señaló la vista preliminar.

Miguel Ángel Cruz López, de 44 años y residente de Humacao, enfrenta cargos por asesinato y violación a la Ley de Armas.
Miguel Ángel Cruz López, de 44 años y residente de Humacao, enfrenta cargos por asesinato y violación a la Ley de Armas. (Suministrada)

Cruz López ya enfrentaba cargos por presunta agresión contra un agente de la Policía que ocurrió durante el transcurso de la investigación.

El cuerpo de Ramos García fue encontrado en un dormitorio de la residencia. La mujer recibió múltiples heridas de arma blanca.

