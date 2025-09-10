Causa para arresto contra imputado de asesinar a octogenaria en Humacao

La jueza Jailine González Echevarría, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto, en la tarde del miércoles, contra un hombre imputado de asesinar a puñaladas a una adulta mayor en su residencia en Humacao en hechos registrados el 18 de marzo de 2024, informó el Departamento de Justicia.

El Ministerio Público presentó un cargo por asesinato en primer grado y otro por portación de arman blanca contra Miguel Ángel Cruz López, de 44 años, por el asesinato de Petra Ramos García, de 86 años, en una residencia de las parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo.

Tras evaluar la evidencia, González Echevarría determinó causa para arresto contra el imputado y fijó una fianza de $600,000, que no prestó. Cruz López permanecerá bajo custodia en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el 22 de septiembre, cuando se señaló la vista preliminar.

Miguel Ángel Cruz López, de 44 años y residente de Humacao, enfrenta cargos por asesinato y violación a la Ley de Armas. (Suministrada)

Cruz López ya enfrentaba cargos por presunta agresión contra un agente de la Policía que ocurrió durante el transcurso de la investigación.