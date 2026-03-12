Choca contra un un árbol y se vuelca: fallece pasajero de un auto tras accidente vehicular en Guayama

Un joven falleció y otros dos resultaron heridos en un accidente vehicular en la madrugada de este jueves en Guayama, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:25 a.m., en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-713.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor transitaba en un vehículo Toyota Corolla blanco, del 2005, “a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

El informe policiaco indicó que el auto se desvió “en la curva hacia la derecha impactando un árbol, lo que provocó que el vehículo se volcara”.

“En la parte posterior viajaba Alejandro Omar Rivera Martínez, de 23 años y residente de Arroyo, el cual sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

Además, resultaron heridos el conductor y otro pasajero, de 21 años, ambos también residentes de Arroyo.

Los dos heridos fueron transportados por paramédicos de Emergencias Médicas a un hospital del área, y su condición fue descrita estable.

El agente Juan Pacheco, adscrito a la División Patrullas de Carreteras Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña se hicieron cargo de escena.