Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Choca contra un un árbol y se vuelca: fallece pasajero de un auto tras accidente vehicular en Guayama

Otras dos personas fueron llevadas a un hospital

12 de marzo de 2026 - 6:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 39 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 21 menos que los 60 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven falleció y otros dos resultaron heridos en un accidente vehicular en la madrugada de este jueves en Guayama, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:25 a.m., en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-713.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor transitaba en un vehículo Toyota Corolla blanco, del 2005, “a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

El informe policiaco indicó que el auto se desvió “en la curva hacia la derecha impactando un árbol, lo que provocó que el vehículo se volcara”.

“En la parte posterior viajaba Alejandro Omar Rivera Martínez, de 23 años y residente de Arroyo, el cual sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

Además, resultaron heridos el conductor y otro pasajero, de 21 años, ambos también residentes de Arroyo.

Los dos heridos fueron transportados por paramédicos de Emergencias Médicas a un hospital del área, y su condición fue descrita estable.

El agente Juan Pacheco, adscrito a la División Patrullas de Carreteras Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña se hicieron cargo de escena.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 39 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 21 menos que los 60 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: