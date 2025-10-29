Choque múltiple causó gran congestión vehicular en el expreso Martínez Nadal
“Maneje con precaución”, instó la compañía Metropistas a los conductores que transiten por la mencionada vía
29 de octubre de 2025 - 8:55 AM
29 de octubre de 2025 - 8:55 AM
Un accidente múltiple provocó en la mañana de este miércoles gran congestión vehicular en la carretera PR-20, también conocida como el expreso Rafael Martínez Nadal, en dirección de Guaynabo a San Juan.
La compañía Metropistas, encargada de la administración de varias autopistas en la isla, confirmó que había congestión vehicular del kilómetro 6.4 al 4.0 en dirección a San Juan “debido a choque múltiple”.
En una publicación compartida en la red social de X, la empresa, además, informó que está cerrado el carril derecho, a la altura del kilómetro 2.8. “Reduzca la velocidad”, añadió la empresa.
De igual manera, se confirmó que había otro accidente vehicular en dirección hacia San Juan en el kilómetro 2.0 que estaba obstruyendo carril izquierdo.
“Maneje con precaución”, instó la compañía a los conductores que transiten por la zona.
Posteriormente, la empresa informó que se reabrió el carril izquierdo en el kilómetro 2.0 en ruta a San Juan.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: