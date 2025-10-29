Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Choque múltiple causó gran congestión vehicular en el expreso Martínez Nadal

“Maneje con precaución”, instó la compañía Metropistas a los conductores que transiten por la mencionada vía

29 de octubre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto vista parcial del expreso Martinez Nadal. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente múltiple provocó en la mañana de este miércoles gran congestión vehicular en la carretera PR-20, también conocida como el expreso Rafael Martínez Nadal, en dirección de Guaynabo a San Juan.

RELACIONADAS

La compañía Metropistas, encargada de la administración de varias autopistas en la isla, confirmó que había congestión vehicular del kilómetro 6.4 al 4.0 en dirección a San Juan “debido a choque múltiple”.

En una publicación compartida en la red social de X, la empresa, además, informó que está cerrado el carril derecho, a la altura del kilómetro 2.8. “Reduzca la velocidad”, añadió la empresa.

De igual manera, se confirmó que había otro accidente vehicular en dirección hacia San Juan en el kilómetro 2.0 que estaba obstruyendo carril izquierdo.

“Maneje con precaución”, instó la compañía a los conductores que transiten por la zona.

Posteriormente, la empresa informó que se reabrió el carril izquierdo en el kilómetro 2.0 en ruta a San Juan.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICExpreso Martínez Nadal
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: