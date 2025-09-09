Opinión
9 de septiembre de 2025
Clasifican como asesinato la muerte de un hombre durante un incendio en Bayamón

Las autoridades allanaron una residencia en búsqueda de evidencia

9 de septiembre de 2025 - 8:43 AM

Los investigadores entienden que se usó algún tipo de material "acelerante" para causar el fuego en la residencia. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
alex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades clasificaron como asesinato la muerte de hombre en una residencia incendiada en Bayamón.

RELACIONADAS

El fuego fue reportado en la mañana de este domingo, en el sector La Morenita, barrio Guaraguao.

La Policía identificó a la víctima como Luis Denizard, de 64 años.

De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado “sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo”, por lo que fue transportado por Emergencias Médicas a un hospital “en condición de cuidado”.

“En medio de la investigación e información que se estará corroborando, se alegó que alguien entró a la residencia, agrediendo al perjudicado, lo ató de manos y pies, y posteriormente provocó el incendio”, indica el informe policiaco.

Hasta el momento, no se ha arrestado a alguien como parte del caso.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Raúl Negrón, indicó que de la investigación preliminar se desprende que en la residencia incendiada encontraron algún tipo de material “acelerante”, por lo que sospechan que el fuego fue intencional.

Señaló que ayer, lunes, los investigadores llevaron a cabo un allanamiento en otra residencia bajo la presunción de que allí podrían encontrar algún tipo de evidencia que ayude al esclarecimiento del caso.

Sin ofrecer detalles específicos sobre lo ocupado, Negrón indicó que todo lo ocupado en la intervención fue enviado a peritos para fines de análisis. También esperan por el protocolo de autopsia y el informe sobre la causa de muerte de Denizard.

“Fue un crimen vicioso”, lamentó Negrón. “Si alguien tiene información que pueda ayudar al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse al 787-343-2020″.

El sargento Iván Madero, junto con personal del Cuerpo de Bomberos, extinguieron el siniestro, mientras que el agente Carmelo Santiago, bajo la supervisión del sargento Steven Cuevas, adscrito al CIC de Bayamón, tiene a cargo la investigación.

