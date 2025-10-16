Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

Como "de costumbre": confirman continuación de ejercicios militares en Arroyo. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

Los ejercicios militares que se llevan a cabo en Arroyo desde hace poco más de un mes continúan este jueves, informó el alcalde de Arroyo, Eric Bachier.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, indicó que las maniobras se llevan a cabo en la playa El Faro, como “de costumbre”, de la misma forma desde que comenzaron a principios de septiembre.

“Sí, continúan hoy jueves hasta tarde. Es todo lo que sabemos”, sostuvo Bachier a este medio a través de un portavoz.

La continuación de las prácticas se dan en momentos en que aumenta la tensión en la región del Caribe, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara que estaba estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra alegados elementos del narcotráfico en territorio de Venezuela.

“No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa, este miércoles, en la Casa Blanca.

Desde que la administración de Trump declaró oficialmente como “terroristas” a presuntos cárteles narcotraficantes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos movilizaron varios buques de guerra al mar Caribe.

Mientras, la 22da Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, junto a recursos de otras divisiones, se ha mantenido en Puerto Rico para ejercicios militares en el sur de la isla.

La pista aérea de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, y el Campamento Santiago de la Guardia Nacional, en Salinas, han sido algunas de las instalaciones en la isla usadas por esas unidades.

En septiembre, oficiales locales indicaron que los ejercicios no debían sorprender porque regularmente se llevan a cabo maniobras en Puerto Rico. Sin embargo, tras visitar a la isla, el secretario del ahora llamado Departamento de Guerra, Peter Hegseth, vinculó las maniobras con la operación en militar en el Caribe.