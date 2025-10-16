Como “de costumbre”: confirman continuación de ejercicios militares en Arroyo
Las maniobras, que comenzaron hace poco más de un mes, se llevan a cabo en la playa El Faro, indicó el alcalde Eric Bachier
16 de octubre de 2025 - 11:55 AM
Los ejercicios militares que se llevan a cabo en Arroyo desde hace poco más de un mes continúan este jueves, informó el alcalde de Arroyo, Eric Bachier.
En declaraciones escritas a El Nuevo Día, indicó que las maniobras se llevan a cabo en la playa El Faro, como “de costumbre”, de la misma forma desde que comenzaron a principios de septiembre.
“Sí, continúan hoy jueves hasta tarde. Es todo lo que sabemos”, sostuvo Bachier a este medio a través de un portavoz.
La continuación de las prácticas se dan en momentos en que aumenta la tensión en la región del Caribe, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara que estaba estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra alegados elementos del narcotráfico en territorio de Venezuela.
“No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa, este miércoles, en la Casa Blanca.
Desde que la administración de Trump declaró oficialmente como “terroristas” a presuntos cárteles narcotraficantes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos movilizaron varios buques de guerra al mar Caribe.
Mientras, la 22da Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, junto a recursos de otras divisiones, se ha mantenido en Puerto Rico para ejercicios militares en el sur de la isla.
La pista aérea de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, y el Campamento Santiago de la Guardia Nacional, en Salinas, han sido algunas de las instalaciones en la isla usadas por esas unidades.
En septiembre, oficiales locales indicaron que los ejercicios no debían sorprender porque regularmente se llevan a cabo maniobras en Puerto Rico. Sin embargo, tras visitar a la isla, el secretario del ahora llamado Departamento de Guerra, Peter Hegseth, vinculó las maniobras con la operación en militar en el Caribe.
“Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, indicó Hegseth, a bordo del buque USS Iwo Jima, que es parte de la operación a cargo de la 22da Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina.
