16 de octubre de 2025
85°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Como “de costumbre”: confirman continuación de ejercicios militares en Arroyo

Las maniobras, que comenzaron hace poco más de un mes, se llevan a cabo en la playa El Faro, indicó el alcalde Eric Bachier

16 de octubre de 2025 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Como “de costumbre”: confirman continuación de ejercicios militares en Arroyo. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los ejercicios militares que se llevan a cabo en Arroyo desde hace poco más de un mes continúan este jueves, informó el alcalde de Arroyo, Eric Bachier.

RELACIONADAS

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, indicó que las maniobras se llevan a cabo en la playa El Faro, como “de costumbre”, de la misma forma desde que comenzaron a principios de septiembre.

“Sí, continúan hoy jueves hasta tarde. Es todo lo que sabemos”, sostuvo Bachier a este medio a través de un portavoz.

La continuación de las prácticas se dan en momentos en que aumenta la tensión en la región del Caribe, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara que estaba estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra alegados elementos del narcotráfico en territorio de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.El pasado 5 de septiembre, el área del histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. La escalada militar surge luego que el gobierno de Estados Unidos denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de un esquema de narcotráfico, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, con supuestos vínculos al Cartel de los Soles y la organización criminal el Tren de Aragua.
1 / 22 | Siguen los ejercicios militares: imágenes de entrenamientos en la costa de Arroyo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Xavier Araújo

“No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa, este miércoles, en la Casa Blanca.

Desde que la administración de Trump declaró oficialmente como “terroristas” a presuntos cárteles narcotraficantes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos movilizaron varios buques de guerra al mar Caribe.

Mientras, la 22da Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, junto a recursos de otras divisiones, se ha mantenido en Puerto Rico para ejercicios militares en el sur de la isla.

La pista aérea de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, y el Campamento Santiago de la Guardia Nacional, en Salinas, han sido algunas de las instalaciones en la isla usadas por esas unidades.

La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En la foto, soldados que participan en las maniobras militares en Puerto Rico caminan por la playa.
1 / 24 | Desde el amanecer: así se ven los ejercicios militares en Arroyo . La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. - Xavier Araújo

En septiembre, oficiales locales indicaron que los ejercicios no debían sorprender porque regularmente se llevan a cabo maniobras en Puerto Rico. Sin embargo, tras visitar a la isla, el secretario del ahora llamado Departamento de Guerra, Peter Hegseth, vinculó las maniobras con la operación en militar en el Caribe.

“Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, indicó Hegseth, a bordo del buque USS Iwo Jima, que es parte de la operación a cargo de la 22da Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina.

