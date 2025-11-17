Controlan incendio en área de comida de Plaza Carolina
Solamente desalojaron el área afectada por el fuego, no todo el centro comercial
17 de noviembre de 2025 - 1:45 PM
Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico controlaron este lunes un incendio en la cocina de uno de los restaurantes del centro comercial Plaza Carolina.
Se investigaba si el fuego habría comenzado en el “extractor” de la cocina de uno de los establecimientos de comida rápida.
La situación provocó que se desalojara parte del área de comida para el público. El resto del centro comercial continuó operando con normalidad, indicó el Negociado de Bomberos.
En declaraciones escritas, la agencia indicó que, de acuerdo con la información preliminar, ”al momento no se reportan heridos”.
