Controlan incendio en área de comida de Plaza Carolina

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico controlaron este lunes un incendio en la cocina de uno de los restaurantes del centro comercial Plaza Carolina.

Se investigaba si el fuego habría comenzado en el “extractor” de la cocina de uno de los establecimientos de comida rápida.

La situación provocó que se desalojara parte del área de comida para el público. El resto del centro comercial continuó operando con normalidad, indicó el Negociado de Bomberos.