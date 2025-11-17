Opinión
17 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Controlan incendio en área de comida de Plaza Carolina

Solamente desalojaron el área afectada por el fuego, no todo el centro comercial

17 de noviembre de 2025 - 1:45 PM

Se investigaba si el fuego habría comenzado en el “extractor” de la cocina de uno de los establecimientos de comida rápida. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico controlaron este lunes un incendio en la cocina de uno de los restaurantes del centro comercial Plaza Carolina.

Se investigaba si el fuego habría comenzado en el “extractor” de la cocina de uno de los establecimientos de comida rápida.

La situación provocó que se desalojara parte del área de comida para el público. El resto del centro comercial continuó operando con normalidad, indicó el Negociado de Bomberos.

En declaraciones escritas, la agencia indicó que, de acuerdo con la información preliminar, ”al momento no se reportan heridos”.

