Un hombre muere en un incendio en una residencia en Hatillo
La Policía investiga la causa del siniestro que cobró la vida de un hombre de 55 años
17 de noviembre de 2025 - 6:31 AM
Las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre murió en un incendio residencial en la tarde de este domingo en Hatillo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:59 p.m., en la carretera PR-134, kilómetro 23.6, sector Berrocal del barrio Aibonito, en el mencionado municipio.
Según la información preliminar, al llegar las unidades, encontraron la residencia en llamas.
“Personal del Negociado de Bomberos extinguieron el fuego. Durante la inspección, localizaron en una de las habitaciones el cuerpo de un hombre identificado como José Salas Alicea, de 55 años y residente del lugar”, indica el informe policiaco.
La agente Angélica del Valle Pérez, adscrita a la Oficina de Explosivos del área de Arecibo, junto con el inspector del Negociado de Bomberos, trabajaron la escena.
“Hasta el momento se desconocen las causas del incendio”, apuntó el comunicado de la Uniformada.
El agente Óscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, consultó el caso con la fiscal Carmen D. Santiago Román, quien ordenó el levantamiento de cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.
