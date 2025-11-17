Un hombre muere en un incendio en una residencia en Hatillo

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre murió en un incendio residencial en la tarde de este domingo en Hatillo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:59 p.m., en la carretera PR-134, kilómetro 23.6, sector Berrocal del barrio Aibonito, en el mencionado municipio.

Según la información preliminar, al llegar las unidades, encontraron la residencia en llamas.

“Personal del Negociado de Bomberos extinguieron el fuego. Durante la inspección, localizaron en una de las habitaciones el cuerpo de un hombre identificado como José Salas Alicea, de 55 años y residente del lugar”, indica el informe policiaco.

La agente Angélica del Valle Pérez, adscrita a la Oficina de Explosivos del área de Arecibo, junto con el inspector del Negociado de Bomberos, trabajaron la escena.

“Hasta el momento se desconocen las causas del incendio”, apuntó el comunicado de la Uniformada.