Cuerpo hallado en Toa Baja corresponde a hombre de 63 años por el cual se activó alerta Silver

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó que fue corroborada la identidad del hombre cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo, 1 de marzo, en una zona boscosa del barrio Bucarabones, en Toa Baja.

En un comunicado de prensa, la agencia estatal confirmó que la identificación científica estableció que se trata de Jorge Luis Díaz Nadal, de 63 años, el hombre por el cual se activó la alerta Silver, luego de que su hija lo reportada como desaparecido.

“La corroboración de identidad se logró mediante la comparación de radiografías dentales ante mortem con las obtenidas durante el examen postmortem, realizada por la odontóloga forense conforme a los protocolos científicos establecidos”, se indicó.

El ICF precisó que un familiar autorizado fue debidamente notificado del resultado de la identificación.