NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuerpo hallado en Toa Baja corresponde a hombre de 63 años por el cual se activó alerta Silver

El Instituto de Ciencias Forenses corroboró la identidad del sexagenario, quien fue hallado en una zona boscosa en el pueblo

5 de marzo de 2026 - 1:25 PM

Jorge Luis Díaz Nadal estaba desaparecido. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó que fue corroborada la identidad del hombre cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo, 1 de marzo, en una zona boscosa del barrio Bucarabones, en Toa Baja.

En un comunicado de prensa, la agencia estatal confirmó que la identificación científica estableció que se trata de Jorge Luis Díaz Nadal, de 63 años, el hombre por el cual se activó la alerta Silver, luego de que su hija lo reportada como desaparecido.

“La corroboración de identidad se logró mediante la comparación de radiografías dentales ante mortem con las obtenidas durante el examen postmortem, realizada por la odontóloga forense conforme a los protocolos científicos establecidos”, se indicó.

El ICF precisó que un familiar autorizado fue debidamente notificado del resultado de la identificación.

“Detalles adicionales del caso se mantienen confidenciales como parte del proceso investigativo correspondiente”, añadió la agencia.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICInstituto de Ciencias Forenses
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
