Dueño de gimnasio denuncia tardanza de la Policía tras escalamiento en Mayagüez

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y de Servicios Técnicos acudió este martes al gimnasio MAZ Health & Fitness para investigar y recopilar evidencia tras el escalamiento ocurrido en la madrugada del lunes, luego de que su propietario, Gualberto A. Pérez Lugo, denunciara en redes sociales una respuesta tardía de la Policía.

En entrevista con El Nuevo Día, Pérez Lugo confirmó la llegada de los investigadores y estimó entre $25,000 y $30,000 los daños en el establecimiento, ubicado en la PR-2, en el barrio El Maní.

La denuncia se viralizó a través de las redes sociales luego de que Pérez Lugo publicara que los investigadores no habían acudido al negocio, pese a sus reiteradas llamadas a la Policía para solicitar asistencia.

El comerciante relató que descubrió el escalamiento al llegar cerca de las 8:00 a.m. del lunes, antes de abrir el gimnasio a las 8:30 a.m., por lo que tuvo que cancelar los servicios del día.

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También indicó que su primera llamada a la Comandancia de Mayagüez fue a las 8:56 de la mañana.

Los delincuentes rompieron una pared. (Suministradas)

Según le informaron, una primera patrulla pasó por las instalaciones, pero los agentes presuntamente no encontraron la entrada y continuaron su recorrido sin contactarlo para pedir indicaciones.

“Ellos nunca tuvieron la decencia, por lo menos, de preguntarnos dónde estaba el lugar”, expresó a este medio.

Un segundo agente llegó alrededor de las 11:30 a.m., tomó la información y le proporcionó el número de querella. Pérez Lugo destacó que ese policía los atendió “súper bien”, les ofreció consejos y les indicó que debían esperar por el CIC y Servicios Técnicos.

“Estuvimos todo el día esperando por ellos”, sostuvo el propietario, quien aseguró que ese personal no llegó durante el lunes.

Entre las 6:00 a 7:00 p.m., explicó, decidieron comprar cadenas y candados para asegurar la estructura, cuyas cerraduras habían sido destruidas.

Pérez Lugo afirmó que realizaron más de 30 llamadas en busca de asistencia y que le indicaron que había poco personal disponible, particularmente en el CIC.

Según su relato, los responsables sustrajeron la cablería del edificio, consolas y compresores de aire acondicionado, aproximadamente ocho abanicos industriales, tres televisores y equipo de música.

También rompieron una pared, dañaron computadoras y iPads y se llevaron las cajas de interruptores eléctricos.

“Nos quedamos sin luz y sin agua porque rompieron la tubería de agua buscando cobre”, manifestó.

El propietario añadió que cámaras de un negocio aledaño captaron un vehículo entrando al establecimiento y a tres personas en los predios mientras rompían las cerraduras.

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Según el informe policiaco, los responsables dañaron varias cerraduras para acceder al gimnasio y sustrajeron equipos y tubería de cobre.