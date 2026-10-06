Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
6 de octubre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dueño de gimnasio denuncia tardanza de la Policía tras escalamiento en Mayagüez

Investigadores finalmente acudieron este martes al negocio, donde el propietario estimó entre $25,000 y $30,000 en daños

6 de octubre de 2026 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El video se volvió viral en redes (Suministradas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y de Servicios Técnicos acudió este martes al gimnasio MAZ Health & Fitness para investigar y recopilar evidencia tras el escalamiento ocurrido en la madrugada del lunes, luego de que su propietario, Gualberto A. Pérez Lugo, denunciara en redes sociales una respuesta tardía de la Policía.

RELACIONADAS

En entrevista con El Nuevo Día, Pérez Lugo confirmó la llegada de los investigadores y estimó entre $25,000 y $30,000 los daños en el establecimiento, ubicado en la PR-2, en el barrio El Maní.

La denuncia se viralizó a través de las redes sociales luego de que Pérez Lugo publicara que los investigadores no habían acudido al negocio, pese a sus reiteradas llamadas a la Policía para solicitar asistencia.

El comerciante relató que descubrió el escalamiento al llegar cerca de las 8:00 a.m. del lunes, antes de abrir el gimnasio a las 8:30 a.m., por lo que tuvo que cancelar los servicios del día.

También indicó que su primera llamada a la Comandancia de Mayagüez fue a las 8:56 de la mañana.

Los delincuentes rompieron una pared.
Los delincuentes rompieron una pared. (Suministradas)

Según le informaron, una primera patrulla pasó por las instalaciones, pero los agentes presuntamente no encontraron la entrada y continuaron su recorrido sin contactarlo para pedir indicaciones.

“Ellos nunca tuvieron la decencia, por lo menos, de preguntarnos dónde estaba el lugar”, expresó a este medio.

Un segundo agente llegó alrededor de las 11:30 a.m., tomó la información y le proporcionó el número de querella. Pérez Lugo destacó que ese policía los atendió “súper bien”, les ofreció consejos y les indicó que debían esperar por el CIC y Servicios Técnicos.

“Estuvimos todo el día esperando por ellos”, sostuvo el propietario, quien aseguró que ese personal no llegó durante el lunes.

Entre las 6:00 a 7:00 p.m., explicó, decidieron comprar cadenas y candados para asegurar la estructura, cuyas cerraduras habían sido destruidas.

Pérez Lugo afirmó que realizaron más de 30 llamadas en busca de asistencia y que le indicaron que había poco personal disponible, particularmente en el CIC.

Según su relato, los responsables sustrajeron la cablería del edificio, consolas y compresores de aire acondicionado, aproximadamente ocho abanicos industriales, tres televisores y equipo de música.

También rompieron una pared, dañaron computadoras y iPads y se llevaron las cajas de interruptores eléctricos.

“Nos quedamos sin luz y sin agua porque rompieron la tubería de agua buscando cobre”, manifestó.

El propietario añadió que cámaras de un negocio aledaño captaron un vehículo entrando al establecimiento y a tres personas en los predios mientras rompían las cerraduras.

Según el informe policiaco, los responsables dañaron varias cerraduras para acceder al gimnasio y sustrajeron equipos y tubería de cobre.

El Nuevo Día intentó contactar al CIC de Mayagüez, pero no obtuvo respuesta.

Tags
Breaking NewsMayagüezPolicía de Puerto RicoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: