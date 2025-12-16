El tiroteo en la Universidad de Brown deja a los estudiantes y a la comunidad frustrados con la respuesta oficial

El esfuerzo en curso para encontrar a un hombre que entró en el campus de la Universidad de Brown durante una temporada de exámenes y disparó a casi una docena de estudiantes en una sala de conferencias llena de gente ha planteado preguntas acerca de los sistemas de seguridad de la escuela y la urgencia de la propia investigación.

Un día después del tiroteo masivo del sábado, las autoridades dijeron que una persona de interés detenida sería puesta en libertad sin cargos, dejando a los investigadores con poca información procesable a partir del limitado vídeo de seguridad que habían recuperado y luchando por desarrollar nuevas pistas.

Dos días después del tiroteo en el que murieron dos estudiantes y nueve resultaron heridos, las fuerzas del orden seguían realizando el trabajo de investigación más básico, buscando grabaciones de las cámaras de seguridad y pruebas físicas en las residencias y empresas locales. Esto ha dejado a los estudiantes y a algunos residentes de Providence frustrados por las lagunas en los sistemas de seguridad y de cámaras de la universidad que permitieron la desaparición del tirador.

“El hecho de que estemos en un estado de vigilancia tal pero que no se haya utilizado correctamente en absoluto es profundamente frustrante”, dijo Li Ding, estudiante de la cercana Escuela de Diseño de Rhode Island que baila en un equipo de la Universidad Brown.

Una petición para aumentar la seguridad

Ding es uno de los cientos de estudiantes que han firmado una petición para aumentar la seguridad en los edificios escolares, diciendo que los funcionarios tienen que hacer un mejor trabajo para mantener el campus seguro contra amenazas como los tiradores activos.

“Creo sinceramente que los estudiantes están haciendo un trabajo más eficaz que la policía a la hora de cuidarse unos a otros”, afirmó Ding.

Kristy dosReis, jefa de información pública del Departamento de Policía de Providence, declaró que la investigación no se detuvo en ningún momento, ni siquiera después de que los agentes parecieran tener un avance decisivo en el caso, al detener a un hombre de Wisconsin que ahora creen que no estaba implicado.

“La investigación continuó mientras las escenas seguían activas. No se aclaró nada”, dijo dosReis.

La policía y el FBI publicaron el lunes nuevos vídeos y fotografías de un hombre que creen que perpetró el atentado. El hombre llevaba una máscara en las imágenes captadas antes y después del ataque.

La investigación es “un trabajo minucioso”

El agente especial del FBI a cargo de Boston, Ted Docks, dijo que se ofrecería una recompensa de $50,000 por información que condujera a la identificación, detención y condena del tirador.

Docks describió la investigación, incluida la documentación de la trayectoria de las balas en el lugar del tiroteo, como un “trabajo minucioso”.

“Pedimos al público que tenga paciencia mientras seguimos investigando todas las pistas para poder dar a las víctimas, a los supervivientes, a sus familias y a todos ustedes las respuestas que merecen”, declaró Docks a los periodistas.

Falta de grabaciones de seguridad en el campus

Aunque la Universidad Brown está salpicada de cámaras, había pocas en el edificio Barus and Holley, sede de la escuela de ingeniería que fue objetivo del ataque.

“La realidad es que se trata de un edificio antiguo adosado a otro nuevo”, declaró a la prensa el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, sobre la falta de cámaras en las inmediaciones.

La falta de grabaciones en el campus hizo que la policía buscara pistas entre el público.

Katherine Baima dijo que los alguaciles de Estados Unidos fueron a su puerta el lunes, en busca de imágenes de una cámara de seguridad que apuntaba hacia la calle.

“Es la primera vez que alguno de los de mi edificio, que yo sepa, tiene noticias de alguien”, dijo Baima.

Los estudiantes dijeron que el sistema de alerta de emergencia de la escuela los mantuvo relativamente bien informados sobre la presencia de un tirador activo. Pero no sabían qué hacer durante un cierre prolongado del campus.

Chiang-Heng Chien, estudiante de doctorado en ingeniería de 32 años, se escondió bajo los pupitres y apagó las luces tras recibir una alerta sobre el tiroteo a las 16:22 horas del sábado en un laboratorio del campus.

“Mientras estaba escondido en el laboratorio, oí a la policía gritar fuera, pero mis amigos y yo estábamos debatiendo si debíamos abrir la puerta, ya que en ese momento se creía que el tirador estaba (cerca)”, dijo en un texto.

Expertos afirman que las universidades pueden estar en desventaja en materia de seguridad

Los expertos en aplicación de la ley afirman que las universidades suelen estar en desventaja a la hora de responder a amenazas como la de un tirador activo. Sus agentes de seguridad suelen estar menos formados y cobrar menos que los de otros departamentos policiales. Además, no siempre colaboran estrechamente con organismos mejor dotados.

A menudo, la financiación de los departamentos de policía de los campus no es una de las principales prioridades, ni siquiera para los centros con abundantes recursos, afirma Terrance Gainer, ex funcionario de las fuerzas del orden de Illinois que posteriormente fue sargento de armas del Senado de Estados Unidos.

“Simplemente, no son tan aficionados a las fuerzas del orden como cabría pensar. No les gusta que haya mucha presencia uniformada, no les gusta que haya muchas armas por ahí”, dijo Gainer, que ahora es consultor. “Ya sea Brown u otro, una pregunta clave es qué tipo de relación tienen con el departamento de policía local”.

En la Universidad de Utah Valley, donde el líder conservador Charlie Kirk fue asesinado por un tirador en la azotea de un edificio escolar el verano pasado, el departamento de policía del campus, de tamaño insuficiente, nunca pidió a las agencias vecinas que ayudaran con la seguridad en el evento al aire libre de Kirk que atrajo a miles de personas, según descubrió una revisión de Associated Press.

Cambios en el sistema de alerta de Providence

Providence cuenta con un sistema de alertas de emergencia, pero en marzo pasó de una aplicación móvil a un sistema basado en la web. El nuevo sistema requiere que alguien se registre en línea para recibir alertas, algo que no todos los residentes sabían.

Emely Vallee, de 35 años, vive a una milla (1,6 kilómetros) de Brown con sus dos hijos pequeños. Dijo que no recibió “absolutamente nada” en alertas. Se basó en los mensajes de sus amigos y en las noticias.

Vallee había esperado ser notificado a través de la aplicación 311 de la ciudad, pero no se había dado cuenta de que el alcalde Brett Smiley eliminó gradualmente la aplicación en marzo. Smiley dijo que su administración envió múltiples alertas el día del tiroteo utilizando el nuevo sistema 311 y ha seguido enviándolas.

Hailey Souza, de 23 años, terminó su turno en una tienda de batidos justo al lado del campus minutos antes del tiroteo. Todo parecía normal y tranquilo, dijo Souza.

Pero cuando volvía a casa, vio a un niño sangrando en la acera. “Entonces todo el mundo empezó a correr y a gritar”, dijo. Souza dijo que vio a un transeúnte arrancarse la camiseta para ayudar.

La tienda que regenta Souza, In The Pink, está a una manzana del edificio de ingeniería. Una de las víctimas del tiroteo, Ella Cook, era cliente habitual de la tienda, según Souza. Cook había acudido unos días antes y dijo que su último final había sido el sábado.

Souza se enteró más tarde de que la policía se había pasado por la tienda para avisar a sus compañeros de que había un tirador activo. Pero Souza nunca recibió una alerta de emergencia. “Nada”, dijo.