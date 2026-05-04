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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición crítica un niño de 7 años que fue apuñalado en Barranquitas

La Policía arrestó a la madre como sospechosa de la agresión

4 de mayo de 2026 - 6:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El niño fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un niño de 7 años se encuentra en condición delicada luego de ser apuñalado esta madrugada en Barranquitas, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., en una residencia que ubica en la urbanización Jardines.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada “sobre un incidente en el que un menor de 7 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un objeto punzante”.

“Se informó que el menor presentaba múltiples heridas de arma blanca, siendo transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área en condición crítica”, apuntó el informe policiaco.

“Referente a estos hechos hay una mujer arrestada”, agregó.

El Nuevo Día supo que la persona bajo custodia es la madre del niño, quien fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

La agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito se hizo cargo de la investigación.

Tags
BarranquitasBreaking NewsPolicía de Puerto RicoMaltrato de menoresMenores de edadArmas blancas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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