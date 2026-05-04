En condición crítica un niño de 7 años que fue apuñalado en Barranquitas

Un niño de 7 años se encuentra en condición delicada luego de ser apuñalado esta madrugada en Barranquitas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., en una residencia que ubica en la urbanización Jardines.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada “sobre un incidente en el que un menor de 7 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un objeto punzante”.

“Se informó que el menor presentaba múltiples heridas de arma blanca, siendo transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área en condición crítica”, apuntó el informe policiaco.

“Referente a estos hechos hay una mujer arrestada”, agregó.

El Nuevo Día supo que la persona bajo custodia es la madre del niño, quien fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.