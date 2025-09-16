Opinión
17 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
Encuentran cuerpo flotando en el caño Martín Peña

Una llamada al precinto de Barrio Obrero alertó sobre la situación

16 de septiembre de 2025 - 7:49 PM

El cuerpo sin vida de una persona que no ha sido identificada fue encontrado flotando en las aguas del caño Martin Peña, en Hato Rey, durante la tarde del martes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El cuerpo de una persona fue encontrado por las autoridades, durante la tarde del martes, flotando en las aguas de un tramo del caño Martín Peña en Hato Rey, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la Uniformada, una llamada al precinto de Barrio Obrero recibida a las 6:00 p.m. alertó sobre la presencia del cuerpo en el agua. De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona, ni la causa ni manera de muerte.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte y la identidad del cuerpo.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan están a cargo de la pesquisa.

Breaking NewsCaño Martín PeñaHato ReyCadáveresBarrio ObreroPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
