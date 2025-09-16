Encuentran cuerpo flotando en el caño Martín Peña

El cuerpo de una persona fue encontrado por las autoridades, durante la tarde del martes, flotando en las aguas de un tramo del caño Martín Peña en Hato Rey, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la Uniformada, una llamada al precinto de Barrio Obrero recibida a las 6:00 p.m. alertó sobre la presencia del cuerpo en el agua. De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona, ni la causa ni manera de muerte.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte y la identidad del cuerpo.