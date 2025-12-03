Encuentran muerto a un hombre entre el pasillo y el baño de una residencia en Isabela
La Policía informó que una llamada al distrito policíaco alertó sobre la situación
3 de diciembre de 2025 - 8:43 AM
3 de diciembre de 2025 - 8:43 AM
La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 45 años reportada la tarde del pasado martes en una residencia en la carretera PR-112, en el barrio Arenales Bajos, en el municipio de Isabela.
Según el informe, una llamada al Distrito de Isabela alertó sobre la situación. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de José Antonio Torres Medina entre el pasillo y el baño de la vivienda.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.
El agente Edictor Martínez Pérez, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga el caso bajo la supervisión del sargento Carlos R. Hernández Minguela y en coordinación con la fiscal Milagros Guntin Pagán.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: