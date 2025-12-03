Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran muerto a un hombre entre el pasillo y el baño de una residencia en Isabela

La Policía informó que una llamada al distrito policíaco alertó sobre la situación

3 de diciembre de 2025 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido. (Carlos Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 45 años reportada la tarde del pasado martes en una residencia en la carretera PR-112, en el barrio Arenales Bajos, en el municipio de Isabela.

RELACIONADAS

Según el informe, una llamada al Distrito de Isabela alertó sobre la situación. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de José Antonio Torres Medina entre el pasillo y el baño de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

El agente Edictor Martínez Pérez, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga el caso bajo la supervisión del sargento Carlos R. Hernández Minguela y en coordinación con la fiscal Milagros Guntin Pagán.

Tags
Breaking NewsIsabelaPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: