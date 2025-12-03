Encuentran muerto a un hombre entre el pasillo y el baño de una residencia en Isabela

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 45 años reportada la tarde del pasado martes en una residencia en la carretera PR-112, en el barrio Arenales Bajos, en el municipio de Isabela.

Según el informe, una llamada al Distrito de Isabela alertó sobre la situación. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de José Antonio Torres Medina entre el pasillo y el baño de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.