Encuentran causa para arresto contra un hombre que intentó asesinar a su pareja en Salinas

La jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto en la tarde del miércoles contra un hombre de 64 años que presuntamente intentó asesinar a su pareja en Salinas, informó el Departamento de Justicia.

La agencia indicó que la fiscal Naomi Maldonado, de la Fiscalía de Guayama, formuló contra Carlos Pérez Santiago Moreno, de 64 años, siete cargos por tentativa de asesinato y por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Saldaña Villafañe encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $1.4 millones que el imputado no prestó.

La vista preliminar fue señalada para el 9 de diciembre.

Según los hallazgos de la pesquisa de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, Pérez Santiago, presuntamente, intentó estrangular a la víctima y luego la agredió con un bloque de cemento, un objeto de madera y con varias armas blancas.