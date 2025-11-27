Opinión
27 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra un hombre que intentó asesinar a su pareja en Salinas

Carlos Pérez Santiago Moreno, presuntamente, pensó que había estrangulado a la víctima, por lo que luego intentó suicidarse

27 de noviembre de 2025 - 10:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La vista preliminar fue señalada para el 9 de diciembre de 2025. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo

Periodista de Breaking News

La jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto en la tarde del miércoles contra un hombre de 64 años que presuntamente intentó asesinar a su pareja en Salinas, informó el Departamento de Justicia.

La agencia indicó que la fiscal Naomi Maldonado, de la Fiscalía de Guayama, formuló contra Carlos Pérez Santiago Moreno, de 64 años, siete cargos por tentativa de asesinato y por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Saldaña Villafañe encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $1.4 millones que el imputado no prestó.

La vista preliminar fue señalada para el 9 de diciembre.

Según los hallazgos de la pesquisa de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, Pérez Santiago, presuntamente, intentó estrangular a la víctima y luego la agredió con un bloque de cemento, un objeto de madera y con varias armas blancas.

Santiago Moreno pensó que había asesinado a la fémina, por lo que, según Justicia, intentó privarse de la vida en la parte posterior de la residencia. De momento, la agencia no indicó cómo el imputado intentó suicidarse.

Tags
Breaking NewsSalinasDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
