Excarcelan a Anthonieska Avilés por recurso de habeas corpus

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó que hoy fue excarcelada Anthonieska Avilés, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La directora de Servicios con Antelación a Juicio, Madelin González Ortiz, indicó que la joven fue trasladada en un vehículo oficial a la residencia registrada por familiares.

Avilés salió de prisión por un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa, por el tiempo que ha pasado sin haber comenzado su juicio.