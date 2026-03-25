Excarcelan a Anthonieska Avilés por recurso de habeas corpus
El DCR informó que fue trasladada en un vehículo oficial al domicilio registrado por familiares
25 de marzo de 2026 - 12:16 PM
25 de marzo de 2026 - 12:16 PM
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó que hoy fue excarcelada Anthonieska Avilés, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.
La directora de Servicios con Antelación a Juicio, Madelin González Ortiz, indicó que la joven fue trasladada en un vehículo oficial a la residencia registrada por familiares.
Avilés salió de prisión por un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa, por el tiempo que ha pasado sin haber comenzado su juicio.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
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