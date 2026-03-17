Fallece peatón tras ser arrollado en Bayamón

Un peatón falleció en la mañana del martes luego de ser atropellado en un accidente de tránsito reportado en la carretera PR-2, frente al restaurante El Pollito, en Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente. Al llegar a la escena, los paramédicos brindaron asistencia a la víctima.

Acto seguido, el perjudicado, que no ha sido identificado, fue trasladado en ambulancia hasta la sala de emergencias de un hospital en el área, donde un médico de turno confirmó el fallecimiento.

Debido a la investigación del accidente, la Policía informó que un tramo de la PR-2, frente al restaurante El Pollito desde la armería AAA hasta la luz del centro comercial de Santa Rosa en Bayamón, está cerrado.

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Descartan vínculo de guagua con la AMA

Aunque tras conocerse el accidente comenzó a circular en redes sociales que una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) había provocado el choque, la agencia descartó cualquier vínculo.

El presidente de la AMA, Luis González Rosario, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aclaró que la unidad de la agencia que se encontraba en el lugar no tuvo algo que ver con lo sucedido.

“Nos solidarizamos con la familia ante esta irreparable pérdida y reconocemos la sensibilidad que reviste este tipo de situaciones. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento del incidente, activamos nuestros protocolos internos para recopilar información”, dijo.

En declaraciones escritas, reiteró el compromiso de la corporación pública con la seguridad de los ciudadanos y de todos los usuarios del sistema de transporte colectivo, así como con el cumplimiento riguroso de los protocolos operacionales establecidos.