Fallece un conductor tras ser impactado por otro vehículo en Santa Isabel

Un conductor de 33 años falleció en la tarde del jueves tras ser impactado por otro vehículo en la PR-153, kilómetro 7.0, jurisdicción de Santa Isabel.

Conforme a la investigación de la Policía, un hombre de 30 años transitaba en su vehículo Ford Transit por la mencionada vía cuando invadió el carril contrario e impactó el lado izquierdo de un Toyota Camry, conducido por Juan Martín Colón Norat.

Colón Norat resultó con lesiones graves, por lo que fue transportado al hospital Menonita de Ponce. Posteriormente, el médico de turno informó a las autoridades que el conductor falleció a causa de las heridas recibidas.