22 de agosto de 2025
88°bruma
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un conductor tras ser impactado por otro vehículo en Santa Isabel

La Policía alega que un auto invadió el carril contrario y provocó el choque que cobró la vida del hombre de 33 años

22 de agosto de 2025 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor falleció a causa de las heridas recibidas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 33 años falleció en la tarde del jueves tras ser impactado por otro vehículo en la PR-153, kilómetro 7.0, jurisdicción de Santa Isabel.



Conforme a la investigación de la Policía, un hombre de 30 años transitaba en su vehículo Ford Transit por la mencionada vía cuando invadió el carril contrario e impactó el lado izquierdo de un Toyota Camry, conducido por Juan Martín Colón Norat.

Colón Norat resultó con lesiones graves, por lo que fue transportado al hospital Menonita de Ponce. Posteriormente, el médico de turno informó a las autoridades que el conductor falleció a causa de las heridas recibidas.

El agente Carlos Castro Muñiz, adscrito a la División Patrullas de Carreteras, lidera la pesquisa, en unión a la fiscal Sharleen Rosa, quien instruyó ocupar los vehículos para fines de peritaje.

Tags
Breaking NewsSanta IsabelPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
