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Federales anuncian arresto de holandés por ataque cibernético a una empresa en Puerto Rico

La acusación alega que robó datos de “pacientes”y exigía un pago para devolverlos

1 de octubre de 2026 - 11:56 AM

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El anuncio estuvo a cargo de Héctor Ramírez Carbó, director interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico (der), y Carlos Goris, jefe del FBI en Puerto Rico (izq). (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales anunciaron, este jueves, un arresto vinculado a una investigación internacional de seguridad cibernética contra una organización que afectó a una empresa en Puerto Rico.

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En una conferencia de prensa, el director de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó, informó que Fouad Eltibrizi, alias “Archduke”, de nacionalidad holandesa, fue detenido en la ciudad británica de Manchester, y que fue capturado después de que un gran jurado federal en Puerto Rico lo acusara por acceder a computadoras sin autorización, causar daños, transmitir amenazas internacionalmente y extorsión.

Señaló que, por lo menos, entre marzo y noviembre de 2025, Eltibrizi y conspiradores operaron una organización criminal denominada como “Kill Security Ransomware Group” o “KillSec”.

El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Goris, indicó que esa organización habría llevado a cabo miles de ataques contra cientos de víctimas alrededor del mundo.

De acuerdo con Ramírez Carbó, el imputado y cómplices seleccionaban los equipos de las víctimas y obtenían acceso explotando diversas vulnerabilidades. Luego, KillSec robaba los datos de las víctimas —a menudo información confidencial de empresas o clientes— y los almacenaba en un servidor en el extranjero.

Según los cargos, publicaban una parte de los datos en una página de KillSec en la “dark web” y, posteriormente, contactaban a las víctimas para exigir un “rescate” o un pago a cambio de devolverles los datos. Asimismo, amenazaban con publicar o vender la totalidad de la información en la “dark web” si las víctimas no accedían a sus demandas.

El fiscal federal señaló que, según la investigación, en marzo de 2025, KillSec publicó en su sitio de filtración que habían afectado a una víctima en Puerto Rico.

Apuntó que KillSec le dio a la empresa una cuenta regresiva de siete días para cumplir con sus demandas de rescate.

Ramírez Carbó no quiso revelar la compañía afectada en la isla, pero en la conferencia de prensa se informó que la filtración contenía muestras de datos robados de “pacientes” en Carolina.

La acusación expone que la empresa afectada no respondió a las demandas de KillSec, que luego publicó aproximadamente 180 gigabytes de datos robados de víctimas.

La acusación también describe acciones similares en otros lugares del territorio continental de Estados Unidos, como California, el estado de Washington y Luisiana.

Eltibrizi se encuentra detenido en el Reino Unido. Será extraditado a Puerto Rico y no se descarta que enfrente cargos en otras jurisdicciones.

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Fiscalía federal FBIBreaking NewsCiberseguridad
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