Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
20 de octubre de 2026
86°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fiscalía federal anuncia equipo antifraude en Puerto Rico

El “task force” incluye personal de agencias estatales

20 de octubre de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Integrantes del equipo anunciado por la Fiscalía federal para identificar y procesar casos de fraude en Puerto Rico. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Fiscalía federal anunció la creación de un equipo para identificar y procesar casos de fraude en Puerto Rico.

RELACIONADAS

El “Grupo de Trabajo Interagencial para la Lucha contra el Fraude en Puerto Rico” reúne a personal de varias agencias federales y estatales.

El fiscal federal Héctor Ramírez Carbó indicó que buscan “fortalecer los esfuerzos para identificar, investigar y procesar el fraude contra los programas gubernamentales y los contribuyentes estadounidenses”.

La primera reunión se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, buscando establecer un enfoque integral para las investigaciones y los procesos judiciales, en ampliar el intercambio de inteligencia y datos.

También buscan analizar métodos eficientes para identificar esquemas de fraude y examinar pistas de investigación, y en garantizar que los recursos de las fuerzas del orden se destinen a abordar esquemas de fraude de mayor envergadura.

“El fraude dirigido contra los programas del gobierno federal roba a los contribuyentes y priva a los beneficiarios previstos de recursos esenciales, debilitando el impacto de programas destinados a servir al público”, señaló Ramírez Carbó, en declaraciones escritas.

“Nuestra oficina —en colaboración con nuestros socios a nivel federal, estatal y local— empleará todas las herramientas penales, civiles y administrativas a su alcance para detectar el fraude, detenerlo y hacer que los responsables rindan cuentas por el daño que han causado”, agregó.

El grupo de trabajo incluye representantes del FBI, HSI, Servicio Secreto y DEA. También participan investigadores de la Oficina del Inspector General de varias agencias federales, como el IRS, Servicio Postal, SBA, Seguro Social, Administración de Veteranos, Ejército y de los departamentos de Salud, Vivienda, Educación, Laboral y Agricultura.

De las agencias estatales participa el Departamento de Justicia, Medicaid y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.

Tags
Breaking NewsFiscalía federal fraudePuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: