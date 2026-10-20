Fiscalía federal anuncia equipo antifraude en Puerto Rico

La Fiscalía federal anunció la creación de un equipo para identificar y procesar casos de fraude en Puerto Rico.

El “Grupo de Trabajo Interagencial para la Lucha contra el Fraude en Puerto Rico” reúne a personal de varias agencias federales y estatales.

El fiscal federal Héctor Ramírez Carbó indicó que buscan “fortalecer los esfuerzos para identificar, investigar y procesar el fraude contra los programas gubernamentales y los contribuyentes estadounidenses”.

La primera reunión se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, buscando establecer un enfoque integral para las investigaciones y los procesos judiciales, en ampliar el intercambio de inteligencia y datos.

También buscan analizar métodos eficientes para identificar esquemas de fraude y examinar pistas de investigación, y en garantizar que los recursos de las fuerzas del orden se destinen a abordar esquemas de fraude de mayor envergadura.

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“El fraude dirigido contra los programas del gobierno federal roba a los contribuyentes y priva a los beneficiarios previstos de recursos esenciales, debilitando el impacto de programas destinados a servir al público”, señaló Ramírez Carbó, en declaraciones escritas.

“Nuestra oficina —en colaboración con nuestros socios a nivel federal, estatal y local— empleará todas las herramientas penales, civiles y administrativas a su alcance para detectar el fraude, detenerlo y hacer que los responsables rindan cuentas por el daño que han causado”, agregó.

El grupo de trabajo incluye representantes del FBI, HSI, Servicio Secreto y DEA. También participan investigadores de la Oficina del Inspector General de varias agencias federales, como el IRS, Servicio Postal, SBA, Seguro Social, Administración de Veteranos, Ejército y de los departamentos de Salud, Vivienda, Educación, Laboral y Agricultura.