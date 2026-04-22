Frente a una gallera: muere un hombre en accidente de tránsito en Ceiba
Otra persona también resultó herida
22 de abril de 2026 - 8:02 AM
22 de abril de 2026 - 8:02 AM
Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la mañana de hoy, miércoles, en Ceiba, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados poco después de las 7:30 de la mañana, en la carretera PR-3, frente a una gallera.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo impactó un “objeto fijo” que no fue detallado de inmediato.
Según la Uniformada, una segunda persona resultó herida, por lo que fue transportada a un hospital.
Hasta este martes, la Policía había reportado 64 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 19 menos que los 83 registrados a la misma fecha en el 2025.
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