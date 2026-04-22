Frente a una gallera: muere un hombre en accidente de tránsito en Ceiba

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la mañana de hoy, miércoles, en Ceiba, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados poco después de las 7:30 de la mañana, en la carretera PR-3, frente a una gallera.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo impactó un “objeto fijo” que no fue detallado de inmediato.

Según la Uniformada, una segunda persona resultó herida, por lo que fue transportada a un hospital.