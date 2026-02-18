Hallan a dos niñas en residencia allanada por drogas en Juncos

Una mujer de 28 años y su pareja, un hombre de 24 años, fueron arrestados este miércoles durante un allanamiento diligenciado por las autoridades en el residencial Colinas de Magnolia, en Juncos.

La agente Vivian Polanco, del Negociado de Drogas de la Policía, indicó a El Nuevo Día que el operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Drogas de Caguas, quienes diligenciaban un orden de registro y allanamiento por sustancias controladas.

En el interior de la residencia, los oficiales hallaron a dos niñas, de dos y tres años, hijas de la mujer detenida.

Polanco informó que, al momento, ocuparon una pistola modificada para disparar de forma autómatica, municiones, cargadores y marihuana.

“Se activó el protocolo del Departamento de la Familia porque todo caso que involucre menores hay que llamar”, señaló.