Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan a dos niñas en residencia allanada por drogas en Juncos

Una mujer de 28 años y su pareja, un hombre de 24 años, fueron arrestados durante el operativo

18 de febrero de 2026 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes ocuparon una pistola modificada para disparar de forma autómatica, municiones, cargadores y marihuana. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 28 años y su pareja, un hombre de 24 años, fueron arrestados este miércoles durante un allanamiento diligenciado por las autoridades en el residencial Colinas de Magnolia, en Juncos.

La agente Vivian Polanco, del Negociado de Drogas de la Policía, indicó a El Nuevo Día que el operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Drogas de Caguas, quienes diligenciaban un orden de registro y allanamiento por sustancias controladas.

En el interior de la residencia, los oficiales hallaron a dos niñas, de dos y tres años, hijas de la mujer detenida.

Polanco informó que, al momento, ocuparon una pistola modificada para disparar de forma autómatica, municiones, cargadores y marihuana.

“Se activó el protocolo del Departamento de la Familia porque todo caso que involucre menores hay que llamar”, señaló.

Respecto a las condiciones en las que fueron halladas las menores, indicó que el apartamento se encontraba “normal” y no se encontraba en mal estado.

Breaking NewsJuncosPolicía de Puerto RicoDrogasmarihuanaDepartamento de la FamiliaMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
