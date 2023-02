“¡Hay una persona ahí, hay que sacarla!”.

Ese fue el pensamiento inmediato que cruzó por la mente de Emmanuel García, de 33 años, cuando vio esta madrugada un auto que comenzaba a incendiarse en la PR-2 de Yauco.

Sin dudarlo, en cuestión de instantes, García salvó de forma dramática la vida de la conductora, al tomar una decisión que resultó llena de distintas emociones.

“No me podía quedar con eso... Si hubiera pasado algo, sé que mi consciencia no se iba a quedar tranquila, porque tenía la oportunidad de ayudarla”, expresó García en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Parecía una mañana cualquiera cuando García conducía de Guánica a Yauco para llevar a su dos hijos de 14 y 11 años, y su hija de seis años a su madre, para luego comenzar su turno de trabajo como Policía Municipal de Yauco.

Pero, cuando todavía no había salido el sol, poco después de las 5:30 de la madrugada, García observó “a lo lejos” unas llamas en la valla central de la vía.

Según fue acercándose, pudo ver que se trataba de un auto en la dirección contraria, de Yauco hacia Guánica. La información preliminar de las autoridades indica que una conductora impactó la parte posterior de un camión y luego chocó con la valla de seguridad.

“Reduzco la velocidad, porque mi pensar era que no hubiera nadie en el carro, porque ya tenía fuego. Estaba prendido en el área del bonete, donde está el motor y estaba pendido el área del ‘dash’”, relató García.

“Yo me doy cuenta que hay alguien en el carro porque, cuando paso por el lado, reduje la velocidad y vi que ella mueve un brazo. Estaba recostada encima del guía y los brazos lo tenía encima del ‘dash’, en el fuego”, agregó.

García vio que los vehículos en aquel lado de la vía estaban detenidos, pero en ese momento que nadie se había bajado para verificar si alguien necesitaba asistencia.

Así que llevó su auto afuera de la carretera y se estacionó en el área verde, alejado del paseo.

“Le digo a los nenes, no se asusten, quédense aquí, que me voy a bajar, porque se va a quemar la persona”, contó García. “Crucé la calle y cuando cruzo la valla, veo venir a dos muchachos más, que no creo que pasen de 20 años, me ayudaron”.

García dijo que sabe quiénes son ambos jóvenes, pero enfatizó en que “me gustaría que los mencionara de alguna manera, porque yo solo no iba a poder con ella (la conductora) porque parece que tenía los brazos quemados”.

“Cuando la voy a agarrar, como que se me hundieron las manos en la piel de ella. Me resbalaba mucho y tuve que cogerla casi por los hombros. Uno de los jóvenes le cogió una pierna y el otro (joven) la otra (pierna) y la pudimos levantar a un lugar más seguro, retirada del vehículo”, añadió.

Por su experiencia policiaca de más de diez años, atendiendo otros accidentes, sabía que tenía que actuar rápido porque “los autos se queman completamente en dos minutos” y que es normal que los neumáticos y cristales “empiecen a explotar”.

Manifestó que “no sentí ningún tipo de temor porque solamente pensaba en despegarla, que tenía que sacarla del carro... La preocupación era despegarla a ella antes de que explotara el carro. Ella no podía caminar, teníamos que despegarla. Si pasaba algo, que pudiéramos seguir bregando con ella”.

Explicó que la puerta estaba abierta, pero que la conductora no estaba intentando salir. No podía caminar. García dijo que no puede describir si se trataba de una persona joven o mayor, pues tenía el rostro cubierto de sangre, además de las quemaduras, que fueron de segundo grado, en el brazo derecho, según las autoridades.

No obstante, la conductora sí pudo hablarles para decir que “creía” que había otra persona dentro el auto. En ese momento, ya el auto está completamente en llamas.

De todas formas, García comenzó a acercarse para tratar de ver si identificaba al menos “alguna silueta para ver qué se podía hacer”. Más tarde, las autoridades confirmaron que no había otra persona en el interior.

“Parece que estaba aturdida por el cantazo. Me indica la teniente que recientemente tuvo una pérdida de un familiar y estaba pasando por unas cosas... Y aparentemente eso fue lo que pasó”, apuntó García.

Pero, en aquel momento, cuando se acercaba para ver si había una segundo afectado por el fuego, García escuchó un frenazo de gomas de auto y un choque. El ruido venía desde el otro lado de la vía, en el área donde había dejado estacionado su auto.

“Cuando miro, al lado de donde estacioné mi vehículo con mis hijos se estacionó otro vehículo, a menos de cinco pies de distancia y vino un carro que estaba pendiente al accidente y se lo llevó enredado”, contó García.

“Escucho eso... imagínese como me puse yo. Tengo a mis hijos en el carro, tuve que brincar la valla, cruzar la calle para verificar que estaban bien”, abundó.

Afortunadamente, el choque no afectó el vehículo donde estaban los niños, pero “estaban llorando”.

“Pero mis hijos lo presenciaron, a menos de cinco pies de distancia. Gracias a Dios no hubo heridos, pero el cantazo fue bastante fuerte”, lamentó.

García se mantuvo con los niños, ya más tranquilo de que estaban bien y que la mujer estaba fuera de peligro. Cuando llegaron las unidades de seguridad y emergencias médicas, continuó su camino, por lo que no pudo hablar con los jóvenes que le ayudaron ni nadie más en la escena.

“No puedo negar que sí pensé que estoy con los nenes, no me puedo parar aquí, puede pasar algo, pero... me traté de estacionar lo más retirado posible de la vía, porque lo tenía que hacer comoquiera”, reflexionó.

En el transcurso de las horas posteriores al incendio, hubo un total de tres “choques secundarios”, informó el comisionado de la Policía Municipal de Yauco, Louis Maurosa Gutiérrez.

“Eso es típico de estas situaciones. Los conductores van pendiente al suceso y chocan. A veces, son peores que el primer choque, pero por lo menos, esta vez no fue así”, expuso Maurosa Gutiérrez.

“Estamos muy orgullosos de Emmanuel, pero tengo que decir que no me sorprende. Es un policía altamente dedicado a sus funciones. Es un joven de mucha vocación y disciplinado, con altos valores”, destacó.

Y la experiencia vivida dejó claro que los valores seguirán en la familia, pues su hijo mayor, de 14 años, estaba listo para proteger a sus hermanos.

“Me mencionó que pensó en bajarlos. Vio el terreno de la cuesta que hay al lado de los puentes, me dijo: ‘Pensé en bajarme con los nenes para subir a la cuesta y esperar allá’, porque se asustaron”, relató.

“Él es bien sobreprotector”, afirmó con orgullo García. “Siempre está pendiente de sus hermanos”.