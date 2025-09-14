Opinión
14 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Hombre de 39 años le roba el carro a su padre en Hatillo

Dentro del vehículo también estaba la cartera de la víctima

14 de septiembre de 2025 - 4:47 PM

El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Arecibo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre se querelló contra su hijo de 39 años luego de que este presuntamente le robara un carro en el barrio Naranjito, sector La Paloma, calle Daniel Nieves Adames en Hatillo durante la mañana del domingo.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el individuo encontró las llaves del vehículo Toyota Yaris gris del 2007 y se lo llevó sin el consentimiento del querellante.

Dentro del carro, además, se encontraba la cartera de la víctima.

El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Arecibo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo de autosHatillo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
