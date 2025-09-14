Hombre de 39 años le roba el carro a su padre en Hatillo
Dentro del vehículo también estaba la cartera de la víctima
14 de septiembre de 2025 - 4:47 PM
Un hombre se querelló contra su hijo de 39 años luego de que este presuntamente le robara un carro en el barrio Naranjito, sector La Paloma, calle Daniel Nieves Adames en Hatillo durante la mañana del domingo.
Según un informe de la Policía, el individuo encontró las llaves del vehículo Toyota Yaris gris del 2007 y se lo llevó sin el consentimiento del querellante.
Dentro del carro, además, se encontraba la cartera de la víctima.
El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Arecibo.
