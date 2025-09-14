Familia remueve de su hogar a hermanastra de menor olvidada en un vehículo en Toa Baja

El Departamento de la Familia (DF) removió de su hogar a una menor de ocho años, hija de la madrastra de la niña de cinco años que falleció el sábado tras ser olvidada por su padre dentro de un vehículo en Toa Baja, como parte del protocolo de investigación.

“No existen antecedentes en la familia; ni del padre, madre, ni madrastra. Aún así, otra menor de ocho años, hija de la madrastra, fue ubicada con un recurso familiar”, leen expresiones compartidas a este medio por el DF.

La investigación de la Policía apunta a que el padre de la niña fallecida llegó con ella hasta su residencia y “se quedó dormido” en la vivienda, mientras que la menor permaneció en el auto.

Según la Policía, “varias horas más tarde”, la actual pareja del hombre llegó y encontró a la niña en el interior del vehículo. Debido a que no reaccionaba, la llevaron de inmediato a un hospital de Bayamón, desde donde notificaron a la Policía.