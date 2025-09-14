Opinión
14 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia remueve de su hogar a hermanastra de menor olvidada en un vehículo en Toa Baja

La niña de ocho años, hija de la madrastra, fue ubicada con un recurso familiar como parte del protocolo de investigación

14 de septiembre de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La menor de cinco años falleció dentro de un vehículo tras ser olvidada por su padre. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

El Departamento de la Familia (DF) removió de su hogar a una menor de ocho años, hija de la madrastra de la niña de cinco años que falleció el sábado tras ser olvidada por su padre dentro de un vehículo en Toa Baja, como parte del protocolo de investigación.

“No existen antecedentes en la familia; ni del padre, madre, ni madrastra. Aún así, otra menor de ocho años, hija de la madrastra, fue ubicada con un recurso familiar”, leen expresiones compartidas a este medio por el DF.

La investigación de la Policía apunta a que el padre de la niña fallecida llegó con ella hasta su residencia y “se quedó dormido” en la vivienda, mientras que la menor permaneció en el auto.

Según la Policía, “varias horas más tarde”, la actual pareja del hombre llegó y encontró a la niña en el interior del vehículo. Debido a que no reaccionaba, la llevaron de inmediato a un hospital de Bayamón, desde donde notificaron a la Policía.

A eso de las 6:13 p.m., un doctor certificó el fallecimiento de la niña.

Breaking NewsMenores de edadToa BajaPolicía de Puerto RicoDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
