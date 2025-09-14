Investigan muerte de niña de 5 años hallada dentro de un vehículo en Toa Baja

Una menor de cinco años falleció dentro de un vehículo en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Sábana Seca, Toa Baja.

De acuerdo con la investigación preliminar, el padre de la menor llegó en su vehículo a su lugar de residencia, acompañado de la niña.

La pesquisa sobre alegada negligencia indaga la versión de que el hombre supuestamente “se quedó dormido” en la vivienda, mientras que la menor permaneció en el auto. Según la Policía, “varias horas más tarde”, la pareja del hombre llegó y la encontró en el interior del vehículo.

Debido a que no reaccionaba, la llevaron de inmediato a un hospital de Bayamón, desde donde notificaron a la Policía. A eso de las 6:13 de la tarde, un doctor certificó el fallecimiento de la niña.

Posteriormente, la División de Homicidios y la Fiscalía de Bayamón comenzaron una investigación sobre alegada negligencia.