Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de niña de 5 años hallada dentro de un vehículo en Toa Baja

La Policía indaga cómo la menor quedó dentro del auto, mientras que el padre supuestamente se habría dormido en su vivienda

14 de septiembre de 2025 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía fue alertada a través de una llamada del hospital en la tarde del sábado. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una menor de cinco años falleció dentro de un vehículo en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Sábana Seca, Toa Baja.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar, el padre de la menor llegó en su vehículo a su lugar de residencia, acompañado de la niña.

La pesquisa sobre alegada negligencia indaga la versión de que el hombre supuestamente “se quedó dormido” en la vivienda, mientras que la menor permaneció en el auto. Según la Policía, “varias horas más tarde”, la pareja del hombre llegó y la encontró en el interior del vehículo.

Debido a que no reaccionaba, la llevaron de inmediato a un hospital de Bayamón, desde donde notificaron a la Policía. A eso de las 6:13 de la tarde, un doctor certificó el fallecimiento de la niña.

Posteriormente, la División de Homicidios y la Fiscalía de Bayamón comenzaron una investigación sobre alegada negligencia.

Por su parte, el Departamento de la Familia se limitó a indicar que “el caso está bajo investigación”.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsToa BajaMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: