Hombre detenido el viernes en operativo de ICE permanece en proceso administrativo de inmigración

El allanamiento se llevó a cabo en las instalaciones del negocio “Music Wave Events and Rentals”, en la marginal de la carretera PR-1 en Cupey, San Juan.

La orden de allanamiento fue emitida por un magistrado federal después de que ICE-HSI presentara alegaciones de presunta “explotación laboral” de personas con estatus migratorio no definido.

Al entrar a una de los dos edificios del comercio, los agentes colocaron bajo detención a un hombre de estatus migratorio no definido. Ante las cámaras de Telenoticias, el hombre clamó a los agentes: “Yo le pido que si usted puede y está en su posibilidad... de darme una oportunidad”.

“Yo no vine a buscar conflicto con nadie. Yo no vine a hacer nada malo. Simplemente vine a trabajar para beneficiar a mi esposa y a mi mamá”, agregó.

No fue posible conocer al momento si estaba sujeto a un proceso expedito de deportación inmediata o no, en momentos en que la agencia desarrolla la pesquisa entorno a la compañía, para que entonces la Fiscalía federal determine si lleva o no presenta un caso ante un Gran Jurado.