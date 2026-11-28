Identifican a hombre asesinado a puñaladas en Aguadilla
Una llamada al cuartel municipal alertó a los agentes sobre el cuerpo en la calle Ceiba
27 de noviembre de 2026 - 2:25 PM
27 de noviembre de 2026 - 2:25 PM
Un hombre fue asesinado a puñaladas a eso de las 12:38 p.m. del viernes en el sector La 15, calle Ceiba, en Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada al cuartel municipal alertó a los agentes sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los agentes constataron que se trataba del cuerpo de un hombre, quien fue identificado como Alexander Feliciano De Jesús, de 32 años y residente de Aguadilla, que presenta “heridas de arma blanca”.
El fiscal Rivera Loperena, de la Fiscalía de Aguadilla, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para los procesos correspondientes.
La policía municipal Cruz realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Hernández, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, quien continuará con la pesquisa.
Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020. También, pueden escribirnos a través de Twitter en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.
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