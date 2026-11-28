Un hombre fue asesinado a puñaladas a eso de las 12:38 p.m. del viernes en el sector La 15, calle Ceiba, en Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel municipal alertó a los agentes sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes constataron que se trataba del cuerpo de un hombre, quien fue identificado como Alexander Feliciano De Jesús, de 32 años y residente de Aguadilla, que presenta “heridas de arma blanca”.

El fiscal Rivera Loperena, de la Fiscalía de Aguadilla, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para los procesos correspondientes.

La policía municipal Cruz realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Hernández, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, quien continuará con la pesquisa.